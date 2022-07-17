Подоляк назвал единственный вариант для России

Июль, 17 в 17:10

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует убивать и выжигать земли Украины без реального шанса их захватить.

– Единственный план России – убивать и уничтожать, выжигать наши земли, не имея никакого реального шанса захватить их, – написал советник руководителя ОП на своей странице в Twitter.

Он считает, что единственный вариант для России – это завершить войну на условиях Украины и освободить все украинские территории.

– Любые другие пути – это бесконечная война, обстрелы и угроза новых аннексий, – считает Подоляк.

Напомним, что начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что потери РФ в войне против Украины достигли 50 тыс. солдат убитыми и ранеными.

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Источник: Михаил Подоляк

Фото: Миноборони Украины