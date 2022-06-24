Червень, 24 в 12:55

Країна-агресор Росія вивела з тимчасово окупованого міста Севастополь (Крим) шість кораблів-ракетоносців. П’ять із них помічені в Чорному морі.

Про це поінформував речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

– У північно-західній частині Чорного моря знаходяться п’ять-кораблів-ракетоносців, які несуть на борту крилаті ракети морського базування типу Калібр. До речі, в Севастопольській бухті з семи кораблів-ракетоносців Чорноморського флоту РФ залишився один. П’ять біля нас, а один десь “бовтається”, – наголосив він.

Крім того, Братчук підтвердив, що в Чорному морі досі палають бурові платформи Чорноморнафтогазу (так звані вишки Бойка), по яких, за офіційно не підтвердженою інформацією, могли завдати удару ЗСУ.

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Братчук зазначив, що ці платформи фактично перетворилися на військові об’єкти – з особовим складом, системами радіолокації та елементами протиповітряної оборони.

– Їх активно використовував як військові об’єкти Чорноморський флот РФ, – додав він.

Братчук нагадав, що ворог регулярно намагається атакувати ракетами Одеську область та сусідні регіони, наносити удари по об’єктах інфраструктури та цивільних будівлях.

За даними спікера ОВА, на південному напрямку Збройні сили України нанесли п’ять авіаударів по військам РФ, знищивши живу силу ворога та бойову техніку, зокрема гармати.

Напередодні в Оперативному командуванні Південь поінформували, що в Чорному морі перебувають п’ять російських кораблів із 40 ракетами. Через це небезпека ракетних ударів по південних регіонах України зберігається.

Нещодавно українські захисники завдали удару по російському буксиру Василий Бех із зенітно-ракетним комплексом ТОР на борту. Судно везло російських військових та зброю на тимчасово окупований РФ острів Зміїний, але після удару затонуло.

Раніше ЗСУ затопили флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва. Він зайнявся та затонув після ураження двома ракетами Р-360 Нептун.

Джерело: Сергій Братчук