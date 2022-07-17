Июль, 17 в 14:51

Начальник штаба обороны Великобритании заявил Тони Радакин заявил, что потери РФ в войне против Украины достигли 50 000 солдат убитыми и ранеными.

Таким образом, по его подсчетам, Россия потеряла более 30% своей наземной боеспособности.

Он подчеркнул, что поэтому украинская армия “абсолютно” верит, что выиграет войну.

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– Им абсолютно ясно, что они планируют восстановить всю свою территорию с точки зрения Украины, и они видят Россию, которая борется, Россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности. На самом деле это означает, что 50 000 российских солдат погибли или были ранены в этом конфликте , уничтожено почти 1 700 российских танков, уничтожено около 4 000 боевых бронированных машин, принадлежащих РФ, – перечислил Радакин.

Он добавил, что Москва начала полномасштабное вторжение в Украину с намерением захватить все Украинское государство.