Россия потеряла более трети своей наземной боевой эффективности из-за войны с Украиной – Минобороны Британии
Начальник штаба обороны Великобритании заявил Тони Радакин заявил, что потери РФ в войне против Украины достигли 50 000 солдат убитыми и ранеными.
Таким образом, по его подсчетам, Россия потеряла более 30% своей наземной боеспособности.
Он подчеркнул, что поэтому украинская армия “абсолютно” верит, что выиграет войну.
– Им абсолютно ясно, что они планируют восстановить всю свою территорию с точки зрения Украины, и они видят Россию, которая борется, Россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности. На самом деле это означает, что 50 000 российских солдат погибли или были ранены в этом конфликте , уничтожено почти 1 700 российских танков, уничтожено около 4 000 боевых бронированных машин, принадлежащих РФ, – перечислил Радакин.
Он добавил, что Москва начала полномасштабное вторжение в Украину с намерением захватить все Украинское государство.
– У России было стремление захватить города в первые 30 дней, у России было стремление создать трещины и оказать давление на НАТО – это вызов РФ по отношению к мировому порядку. Кремль терпит неудачу во всех этих амбициях, Россия является еще более ослабленной нацией, чем она была в начале февраля, – резюмировал он.