Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні Бахмута та Сіверська – Генштаб

Липень, 17 в 19:35

На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут.

На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших.

Поблизу Григорівки російські військові не мали успіху та з втратами відійшли.

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На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського.

Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Такі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зокрема зафіксовано біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

Російські військові намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч та безславно вдалися до втечі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі.

На Південнобузькому напрямку окупанти систематичними обстрілами намагаються порушити логістичне забезпечення наших військ. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка тощо. Російські військові завдали ракетних ударів по Миколаєву.

– Триває повітряна розвідка безпілотними літальними апаратами. Висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Джерело: Генштаб

Фото: Генштаб