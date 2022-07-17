Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на захвате Бахмута и Северска – Генштаб

Июль, 17 в 19:35

На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижении в направлении города Бахмут.

На Славянском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Выемка, Ивано-Дарьевка и другие.

Вблизи Григоровки русские военные не имели успеха и с потерями отошли.

Сейчас смотрят

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности неподалеку от Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Майского. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского.

Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Такие действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы, в частности, зафиксированы возле Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степного. Враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.

Российские военные пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бежали.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи.

На Южнобужском направлении оккупанты систематическими обстрелами пытаются нарушить логистическое обеспечение наших войск. Враг ударил по гражданской и военной инфраструктуре в районах населенных пунктов Белая Криница, Березнеговатое, Терновка, Веселый Кут, Благодатное, Квитневе, Лоцкино, Новогригоровка, Мирное, Прибужское, Лупарево, Баштанка. Российские военные нанесли ракетные удары по Николаеву.

— Продолжается воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза дальнейших ракетных ударов по критической инфраструктуре региона, — говорится в сообщении Генштаба.

Источник: Генштаб

Фото: Генштаб