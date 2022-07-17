Липень, 17 в 15:55

Українські війська мають “певні здобутки” на півдні України, проте їм необхідно закріпитися на територіях.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що у російських військових складна ситуація з логістикою та забезпеченням.

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– Війська РФ облаштовують собі чергові рубежі оборони, намагаються укріпити їх за допомогою залізобетонних конструкцій, тому що усвідомлюють, що треба буде ще якось утриматись за херсонську землю. Хоча наші підрозділи, роблячи свої просувні кроки, не дозволяють їм такого. Кожного разу, коли проводиться зачистка звільненого населеного пункту, ворог використовує авіаційні удари і б’є по тих позиціях. Тому ми дуже обережні в прогнозах і оголошеннях, – сказала Гуменюк.

Раніше стало відомо, що українські військові впевненими кроками деокупують Херсонщину. Водночас вороги залишають небезпечні “сюрпризи” на землях, які їм доводиться покидати.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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