Здатність РФ обстрілювати наші війська знизилася на 70% – генерал-майор СБУ

Липень, 17 в 21:39

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун стверджує, що здатність РФ обстрілювати наші війська знизилася на 70% завдяки роботі РСЗВ західного виробництва.

– У них надзвичайна проблема зараз із логістикою. У них критично знизилися можливості та потужності артилерії. За підрахунками фахівців, десь на 70% менше стали можливості обстрілювати наші війська, – заявив Ягун в ефірі національного телемарафону 17 липня.

Він уточнив, що після всіх складів, які були знищені РСЗВ західного виробництва, у РФ відбулася на фронті так звана оперативна пауза, яку вони рекламували, що це нібито зроблено для того, щоб їхні війська відпочили.

– Насправді, відпочивати нема чого і немає можливості. І як вони збираються продовжувати воювати у тому темпі, в якому вони хочуть – незрозуміло. Вимагають від їхнього складу наступати – у нас є перехоплення, і ви теж це чули, що вони не можуть за кілька тижнів просунутися і на пару метрів, є повідомлення від Генштабу ЗСУ, що ми за останні тижні не втратили жодного метра української землі, – розповів генерал-майор СБУ.

Він уточнив, що окупанти намагаються відновити з коліс логістичні системи, знищені ЗСУ, але невідомо, чи вдасться їм це.

Зараз дивляться

– Це все в комплексі показує, що всі погрози та тупання ногами по підлозі спрямовані більше на їхнього потенційного глядача та слухача, ніж на нас. Все, що вони зараз можуть показати, і вони дуже концентрують на цьому увагу у своїх медіа, це ракетні удари по “центрах прийняття рішень”. І намагаючись виправдовувати ці удари, вони починають розповідати казки, що, наприклад, у Миколаєві обстріляні ВНЗ – це казарми якихось там “нацистів”, – повідомив Ягун.

За його словами, це показує, що більше росіянам звітувати нема про що.

У той же час генерал-майор звернув увагу на те, що у РФ залишаються величезними мобілізаційні ресурси.

– Але є інша проблема – нема кому керувати, немає підготовлених офіцерів і тих, хто потенційно з цих мобілізованих міг би сконцентрувати підрозділи, які можна було б кудись залучити. Немає техніки, немає обладнання, щоб дати його людям, які б могли йти в наступ, – пояснив Віктор Ягун.

Він зазначив, що про це говорить не лише наша розвідка, а й західні партнери – що РФ використовує техніку, яка знімається з ходів 60-70-х років виробництва.