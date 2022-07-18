Способность РФ обстреливать наши войска снизилась на 70% – генерал-майор СБУ

Июль, 17 в 21:39

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун утверждает, что способность РФ обстреливать наши войска снизилась на 70% благодаря работе РСЗО западного производства.

– У них чрезвычайная проблема сейчас с логистикой. У них критически снизились возможности и мощности артиллерии. За подсчетами специалистов, где-то на 70% меньше стали возможности обстреливать наши войска, – заявил Ягун в эфире национального телемарафона 17 июля.

Он уточнил, что после всех тех складов, которые были уничтожены РСЗО западного производства, у РФ произошла на фронте так называемая оперативная пауза, которую они рекламировали, что это якобы сделано для того, чтобы их войска отдохнули.

– На самом деле, отдыхать нечему и нет возможности. И как они собираются продолжать воевать в том темпе, в котором они хотят – непонятно. Требуют от их состава наступать – у нас есть перехваты, и вы тоже это слышали, что они не могут за несколько недель продвинуться и на пару метров, есть сообщения от Генштаба ВСУ, что мы за последние недели не потеряли ни одного метра украинской земли, – рассказал генерал-майор СБУ.

Он уточнил, что оккупанты пытаются восстановить с колес логистические системы, уничтоженные ВСУ, но неизвестно, удастся ли им это.

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– Это все в комплексе показывает, что все угрозы и топанья ногами по полу направлены больше на их потенциального зрителя и слушателя, чем на нас. Все, что они сейчас могут показать, и они очень концентрируют на этом внимание в своих медиа, это ракетные удары по “центрам принятия решений”. И пытаясь оправдывать эти удары, они начинают рассказывать сказки, что, к примеру в Николаеве обстрелянные ВУЗы – это казармы каких-то там “нацистов”, – сообщил Ягун.

По его словам, это показывает, что больше россиянам отчитываться не о чем.

В то же время генерал-майор обратил внимание на то, что у РФ остаются огромными мобилизационные ресурсы.

– Но есть другая проблема – некому руководить, нет подготовленных офицеров и тех, кто потенциально из этих мобилизованных мог бы сконцентрировать подразделения, которые можно было бы куда-то привлечь. Нет техники, нет оборудования, чтобы дать его людям, которые могли бы идти в наступление, – объяснил Виктор Ягун.

Он отметил, что об этом говорит не только наша разведка, но и западные партнеры – что РФ использует технику, которая снимается с ходов, 60-70-х годов производства.