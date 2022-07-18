Липень, 18 в 14:26

“У росіян закінчуються ракети”, “Харків не захищений” і “російська армія скоро його окупує” – такі меседжи активно розкручуються в соцмережах. Містяни нервують, адже чи не щоночі місто обстрілюється ракетами, вдень ворог б’є з РСЗВ, і в стані постійного стресу важко розібратися де правда, а де ворог використовує психологічну зброю.

Факти ICTV розпитали у військового експерта Сергія Грабського, представника Повітряних Сил України Юрія Ігната та вибухотехніка ДСНС Ігоря Овчарука, що з найпопулярніших чуток є правдою, а що кремлівським фейком, сходили на ракетний “цвинтар” і подивилися, чим гатять по Харкову росіяни і чи реально захиститися від ракет.

Начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС України Ігор Овчарук показав вражаючий “цвинтар” залишків російських ракет, які ворог випустив по Харкову лише за останній місяць. За його словами, те, що було за всю повномасштабну війну, – вже вивезли, інакше гора ракетних залишків була б вдесятеро більшою.

Зараз дивляться

Зокрема, є випадки використання військами РФ ракет Калібр та ракетних комплексів Іскандер. Останні повинні використовуватися по військових об’єктах, проте російські окупанти використовують їх по цивільній інфраструктурі. Крім того, ворог відкривав вогонь із реактивних систем залпового вогню Ураган та Смерч.

– В останні дні є ракети С-300. Це комплекс, призначений для ураження повітряних цілей. Але є випадки використання Росією С-300 по наземних цілях. С-300 – це осколкові елементи, які вражають противника, або ракету, або літак. Навіщо його запускають по наземних цілях – незрозуміло. Є загроза для мирного населення, тому що багато осколкових елементів, які проникають далеко. З початку війни Харків повністю обстрілювався Смерчами й Торнадо, які несуть касетні елементи, і їх було дуже багато, – розповів Ігор Овчарук.

Він пояснив, що бойові касетні елементи після розкриття у повітрі падають на землю і вражають живу силу та легкоброньовану техніку.

– Зараз Гради поки що не долітають до Харкова, тому що лінія вогню перемістилась. Але є випадки, що використовуються Урагани, Смерчі, Торнадо. Різниця лише в калібрах і масі вибухової речовини або в кількості касетних елементів, які вони переносять, – заявив Овчарук.

За його словами, російські РСЗВ досягають Харкова, оскільки місто розташоване близько до кордону з РФ.

Речник командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат, своєю чергою, пояснив, що С-300, з якого ворог останнім часом б’є по Харкову, – це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Випущена з нього ракета може влучати в повітряні цілі, перш за все, на дистанції до 70 км.

Зазначений комплекс є на озброєнні як Збройних Сил України, так і російських окупантів.

– Крім С-300, вони мають більшу лінійку, бо є виробником цього комплексу: це С-400, є розробки вже С-500. Вони мають три лінійки Бук М1, М2, М3, так само Панцир та інші. Застосовують вони ці ракети, за даними наших колег з Сухопутних військ з Миколаєва, протягом двох тижнів. Дивізіон С-300 працює по наземних цілях. Так само і по Харкову вже є підтверджена інформація, що противник використовує саме ці комплекси протиповітряної оборони для ударів по наземних цілях. Комплекс С-300 без проблем може завдавати удари як по повітряних, так і по наземних та надводних цілях, – зазначив Ігнат.

За його словами, руйнівна сила С-300 є меншою в порівнянні з Іскандером, але теж значною: з комплекса можна збити літак. Ігнат наголосив: ворог свідомо використовує подібну зброю проти мирних українців, оскільки його мета – якомога більше жертв та руйнувань.

– Пригадуєте, як окупанти вразили MH-17 Боїнг? Щоправда, то була ракета Бук, але принцип той самий: вона підривається поряд із літаком, і на сотні метрів утворюється величезна хмара вражаючих елементів. Вони прошивають наскрізь обшивку літака. Тут ракета працює по землі, і зрозуміло, що мета окупантів – уразити якомога більше мешканців, мирного населення. Тому що значних руйнувань ця ракета для інфраструктури не зробить, але цивільних може постраждати багато від вражаючих елементів зенітної ракети, – поінформував Юрій Ігнат.

Він уточнив, що російські загарбники випускають по території України все, що мають на складах: як застаріле озброєння, так і новітнє.

– Зрозуміло, що в них є нові комплекси, якими вони не будуть жертвувати, просто їх використовувати по наземних цілях, бо ракети мають певну вартість, вони коштують мільйони. Тому, маючи надлишок таких ракет, як зенітні С-300, вони їх і використовують по наземних цілях, можливо, заощаджуючи більш дороговартісні ракети, такі як Іскандер, авіаційні ракети класу повітря-поверхня, які вони використовують по нас з літаків, – повідомив речник командування Повітряних Сил України.

Як пояснив Юрій Ігнат, ракети Іскандер досить важко збити тими засобами ППО, які зараз є на озброєнні Збройних сил України.

Зокрема, Іскандер – це балістична ракета, яка летить фактично в космос, а звідти на величезній швидкості 8 800 км на годину спускається до своєї цілі. Вона надзвичайно руйнівна, і збити її дуже важко: мають бути сприятливі умови для цього, потрібно здійснити точні підрахунки. Крім того важливою є майстерність екіпажів зенітно-ракетних військ для виявлення, захоплення та знищення ракети.

Ігнат додав, що випадки збиття російських ракет Іскандер були, але їх, на жаль, “не так багато, як хотілося б”.

– Так, були випадки збиття Іскандерів, але це дуже важка ціль для існуючих засобів ППО, які є в нас на озброєнні. Зенітні ракети (С-300, – Ред.) теж можна збивати, але ми повинні розуміти, що зенітні ракети повинні збивати зенітні ракети. Ракета повинна мати певні тактико-технічні характеристики, щоб наздогнати й на зустрічному курсі збити подібну їй по класу ракету, – розповів він.

Наразі ж Україна очікує на постачання сучасних систем ППО – зенітно-ракетних комплексів NASAMS та IRIS-T, які здатні збивати ракети оперативно-тактичних комплексів. Тоді, за словами Ігната, з’явиться можливість надійно захистити великі міста, стратегічні об’єкти, атомні електростанції.

Коментуючи чутки в соцмережах, що Харків начебто незахищений від ударів РФ, він зазначив, що їх передусім розганяють у Telegram-каналах російські агенти впливу. Це ворожі інформаційно-психологічні операції.

– Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Зрозуміло, що столиця на сьогодні захищена краще, тому що там знаходяться органи держвлади, оборонні підприємства і багато чого іншого. Власне, столиця і була ціллю номер один для окупантів. Інші великі міста теж охороняються, не менш інтенсивно, не менш посилено діє ППО. Це стосується і Харкова, і Одеси, і Миколаєва, де працює ППО. Можливо, у людей такі думки виникають, бо постійно йдуть обстріли з РСЗО – Град, Ураган, Смерч, проти яких наша ППО не може працювати. Це реактивний боєприпас, який летить дуже швидко, і запускають його із землі машинами. Однак ППО є! Якби ППО не працювала і не прикривала ті міста, то ми б побачили такі жахливі речі, як було в Маріуполі, коли він був оточений окупантами, і їхні літаки Ту-22М та інші бомбами вільного падіння по 200 кг і більше, по 500 кг руйнували й змели з обличчя землі це місто. Тож ППО є, вона працює, і сподіваємося, що вона буде посилюватися західними сучасними зразками, які виженуть окупантів з окупованих територій, – наголосив Ігнат.

Він додав, що, крім NASAMS та IRIS-T, Україна в подальшому очікує на Patriot – один із найкращих американських зенітних ракетних комплексів.

Те, що Харків досить добре захищений від обстрілів РФ, підтвердив Фактам ICTV і військовий експерт Сергій Грабський.

– Харків досить добре захищений, треба просто розуміти, що не існує у світі системи протиповітряної або протиракетної оборони, яка гарантує 100% відбиття удару. Якщо ми говоримо про Вінницю, то ті ракети, які попали, то була частина ракет, які були випущені по Вінниці, й вони завдали шкоди. Не можна сказати, що Вінниця не була захищена. Так само і Харків – не можна сказати, що він не захищається, – зазначив він.

Експерт пояснив, що російські війська запускали по Харкову ракети дальньої дії Іскандер, які били з великої відстані. А комплекси С-300 окупанти використовують як “зброю терору” для враження наземних цілей. Говорити про те, що РФ почала використовувати С-300 через дефіцит інших ракет, за словами Грабського, не можна.

– Принцип дії ракет протиповітряної оборони, таких як С-300 чи С-400, – це наявність великої кількості осколків. Тобто коли вона вибухає, видає колосальну кількість осколків, і створюється хмара осколків, яка наносить дуже багато уражень. Саме тому противник використовує їх проти наземних цілей. Сказати, що в них такий вже страшний дефіцит із ракетами – ні, такого немає. Ми бачимо щоденні тривоги по всіх напрямках, по всій території України. Противник б’є з того, що він може дістати, що він має в наявності зараз. І це не означає, що якщо він сьогодні закинув ракету С-300, то завтра він не вдарить Іскандером, ні, – розповів експерт.

Як зазначив Грабський, інтенсивність обстрілів Харкова пояснюється тим, що ворог, намагаючись посунути ЗСУ від російсько-українського кордону, хоче просунутися ближче. І зараз війська РФ досягли тієї межі, коли вони можуть запускати ракети систем залпового вогню невеликої дальності – Урагани і Смерчі, які так само наносять досить велику шкоду місту.

Водночас військовий експерт наголосив, що захопити Харків ворог нездатний.

– У комбінації з С-300 ці ракети і є таким засобом терору. Ми бачимо, що йде тотальна руйнація кварталу за кварталом, місто руйнується. І саме в тому полягає мета противника. Тому що взяти тими силами та засобами, які в нього є в наявності, Харків неможливо. Це нонсенс, і такого не сталося в березні, коли війська РФ мали певні преференції, такі як раптовість удару, і масованість сил. Зараз ворог таких преференцій не має, і, відповідно, вони не можуть здійснити захоплення (міста, – Ред.). Але вони можуть наносити терористичні удари, і саме це є їхньою метою. Для нанесення таких терористичних ударів якраз підходять ракети С-300, тому що вони завдають менше шкоди військовим, але дуже багато шкоди цивільному населенню, які не мають засобів індивідуального захисту, таких як каска й шолом, – поінформував експерт.

За словами Грабського, збивати ракети типу Іскандер або Точка-У складно, але можливо. Вони мають високу швидкість польоту, і якщо їх запускають з Білгородської області РФ, часу “на засічку” цих об’єктів дуже мало. Що стосується РСЗВ, вони мають дещо іншу природу застосування, і їх дуже важко перехопити. Снаряди з РСЗВ випускаються масовано, залпами.

Саме тому реактивні системи залпового вогню становлять більшу загрозу населенню, і війська РФ намагаються підсунутися ближче на Харківщині, щоб наносити більш потужні терористичні удари по мирних українцях.

– Збивати їх (снаряди з РСЗВ, – Ред.) надзвичайно складно, для цього існує інша система. Але та система так само не діє в нас. Всі чомусь моляться на той Залізний купол (ізраїльську систему ППО, – Ред.), не розуміючи суті застосування системи. Так, це протиракетна система, яка розрахована на збиття поодиноких ракет, які випускаються зі стаціонарних позицій проти стаціонарних об’єктів з відносно великої відстані. Ці об’єкти не є прицільними, й вони летять з невисокою швидкістю, тому що це ракети типу Катюша або Партизан П, який можна збивати поодиноко. Залізний купол не розрахований на таку інтенсивність вогню, він одинокі ракети може збивати. А коли йде лавина цих ракет, перехопити дуже складно, – розповів військовий експерт.

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Сергій Грабський наголосив: зброї, яка може захистити від таких терористичних ударів, які здійснює Росія по території України, зокрема по Харкову, взагалі не існує. А тому все, що можуть зробити українські війська, – намагатися відтіснити ворога якомога далі від міста. Водночас мешканці Харкова повинні перебувати в укриттях під час оголошення повітряної тривоги.

– На відміну від Калібра, Іскандера, удари, які наносяться С-300 або ракетами систем залпового вогню, не є настільки глибокими й потужними. Вони розраховані на ураження живої сили, тому воронка від них не дуже велика, і можна сховатися в укритті якомусь. Звісно, це не гарантує 100%-й порятунок, просто можна опинитися в неправильному місці в неправильний час. Все ж таки вірогідність того, що можна вберегтися, вища, – зауважив експерт.

Пояснив Сергій Грабський і те, чому українським силам ППО вдається збивати не всі російські ракети. За його словами, багато залежить від того, з якою інтенсивністю вони летять. Наприклад, у Вінниці з шести ракет чотири були збиті, але дві долетіли.

– Кожна система ППО має межу своєї ефективності, і ця межа вкладається всього в 30-40%. Тобто з 10 ракет ми можемо збити чотири, максимум п’ять. А п’ять ракет долетить. І тут така ж ситуація. Це йдеться про великорозмірні ракети. Ракета для Смерча, Урагана фізично менша, і коли йде хвиля ракет, ні машина, ні людина не може перехопити, – розповів експерт.

Він уточнив, що єдиний спосіб боротьби – знищення пускових установок. Зокрема, американські системи Patriot та інші подібні розраховані на великі цілі: йдеться про оперативно-тактичні ракети, літаки та гелікоптери.

На думку експерта, Україна може завдавати ударів по пускових установках РФ “куди завгодно, як завгодно”, аби лише в ЗСУ були засоби, котрі б дозволяли це робити.

– Якщо летить літак, ми збиваємо літак, бо розуміємо, що кожну бомбу збити в повітрі не зможемо. Так само і з ракетами, ми просто фізично не можемо перехопити. В світі не існує ефективної зброї, яка б могла боротися з цією проблемою. Ні в кого не викликає жодних моральних сумнівів щодо вірогідності застосування нашої зброї, якщо вона дотягується до військових об’єктів, якщо це зберігає життя і здоров’я наших з вами співгромадян. І жоден військовий трибунал не буде засуджувати нас за те, що ми рятуємо життя і здоров’я своїх громадян, – переконаний Грабський.

За словами експерта, в росіян залишилося не дуже багато ракет порівняно із їхніми запасами, які були на початок повномасштабної війни.

– Відносно наших запасів – цих ракет катастрофічно багато. Відносно того, що в них було до цього, – їх не дуже багато. При цьому ми знаємо, що потужності, з урахуванням війни, щодо виробництва таких ракет є досить невеликими. У мирний час Росія могла виготовити 10-15 Іскандерів на рік, приблизно 20-30 Калібрів на рік. Нехай вони зараз навіть подвоять ці плани, тобто ми говоримо про два десятки Іскандерів. Але два десятки Іскандерів – це два дні війни. Те ж саме про Калібри, – пояснив Грабський.

Водночас експерт нагадав, що в РФ є дуже багато старої зброї, менш точної, але “більш терористично небезпечної”.

– Цією зброєю навіть їм самим дуже важко прицілитися по якомусь конкретному об’єкту, щоб уразити його. Якщо застосовувати цю зброю проти мирного населення, проти міста, куди не потрібно прицілюватися, а ця зброя містить у деяких варіантах, таких як Х-22, біля 1 тис. кг тільки вибухової речовини, ви можете собі уявити, які наслідки попадання цієї зброї, цієї ракети у житловий будинок, наприклад? Він просто зруйнується, схлопується, як ми бачимо в Часовом Яру. Там інші ракети застосовувались, але ми бачимо, до чого це призводить, і будинок просто складається, – зазначив Грабський.