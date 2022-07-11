Липень, 11 в 15:33

В Одесі співробітники СБУ затримали зрадника, який для Росії розвідував позиції протикорабельних комплексів Збройних сил України.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Так, російський агент намагався встановити місцеперебування та переміщення підрозділів ЗСУ, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України.

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Отримані координати окупанти планували використати для завдання ракетних ударів.

Зрадника завербували спецслужби РФ – комунікували з ним через анонімний Telegram-канал.

Крім того, колаборант мав займатися формуванням розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації.

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