Росія посилила свою пропаганду на фронті інформаційної війни, почавши розповсюджувати серед країн Латинської Америки повідомлення про загрозу з боку Сполучених Штатів.

Про це пише Associated Press.

Так, у статті, спочатку опублікованій наприкінці лютого в Twitter іспанської філії російського пропагандистського телеканалу RT en Español, йшлося про загрозу миру з боку США. Дане ЗМІ розраховане на аудиторію, яка знаходиться на іншому кінці земної кулі від того, де відбуваються бойові дії в Україні.

– Ніколи не забувайте, хто є справжньою загрозою для світу, – каже заголовок, перекладений з іспанської мови.

AP пише, що під час війни Росія почала вкидати фейкову інформацію у стрічки іспаномовних користувачів соціальних мереж у країнах, які вже давно недовіряють США. Мета – заручитися підтримкою Кремля в цих країнах і викликати протидію заходам у відповідь Америки.

І хоча багато хто з російських фейків був спростований, вони все ж таки широко поширюються в Латинській Америці і сприяють тому, що видання, що контролюються Кремлем, стали одними з головних іспаномовних джерел інформації про війну РФ проти України.

Російський канал RT en Español став третім за популярністю сайтом у Twitter для іспаномовної інформації про російське вторгнення.

– Успіх RT повинен стурбувати всіх, хто переймається успіхом демократії… RT орієнтований на авторитарний контроль і, залежно від контексту, націоналізм і ксенофобію. Ми ризикуємо тим, що Росія отримає контроль над дедалі більшою часткою ринку очних яблук, – сказав Семюел Вуллі, професор Техаського університету, який займається дослідженням дезінформації.

Після початку повномасштабного вторгнення американські технологічні компанії вжили низку заходів, щоб обмежити можливості російських каналів щодо поширення пропаганди: були заборонені програми, пов’язані з цими каналами, зміст повідомлень цих ЗМІ були позбавлені накрутки популярності, а самі джерела пропаганди були навішені ярлики державних ЗМІ. У той же час Євросоюз заборонив RT і російське держінформагентство Sputnik.

При цьому, як зазначає AP, поширення російської пропаганди процвітає на іспаномовних вебсайтах, дошках оголошень та сторінках у соціальних мережах.

– Хоча Росія також створює пропаганду такими мовами, як англійська, арабська, французька та німецька, вона має особливий успіх у іспаномовних користувачів. поради, вашингтонського аналітичного центру, який отримує фінансування від уряду США та інших країн.

Подібна дезінформація може легко потрапити з Латинської Америки до інших країн, у тому числі до США, де мешкає велика кількість іспаномовного населення, пише видання. Іноді вона передається між родичами, які можуть ділитися між собою затвердженнями через континенти, пише AP.

– Є різні шляхи, якими RT активно залучає спільноти в Латинській Америці та США… Це частина з причин, через які RT був такий ефективний, – вони створювали цю мережу або спільноту заздалегідь, – сказав дослідник з демократичної компанії Equis Labs Хакобо Лікона.

Журналісти зазначають, що іспаномовна служба RT розпочала свою роботу у 2009 році, через чотири роки після появи англомовної версії. Вона швидко набрала популярність і зараз набагато популярніша за свою англомовну версію. На сторінці RT en Español у Facebook понад 16 мільйонів передплатників, що майже втричі більше, ніж на англомовному сайті.

У березні 2022 року на сторінці RT en Español у Facebook стався сплеск активності, щодня на її сторінках з’являлося близько 75 тисяч лайків, реакцій та коментарів, згідно з аналізом Інституту Equis, демократичної компанії, що займається дослідженнями та опитуваннями. Зростання активності продовжилося навіть після того, як технологічна компанія Meta заявила, що вона видаляє сторінки російських державних ЗМІ на своїх платформах, які включають Facebook та Instagram.