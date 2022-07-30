Липень, 29 в 23:48

Після російського теракту в Оленівці світ має дати чітке юридичне визначення діям РФ, як діям держави – спонсору тероризму.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 29 липня.

– Заслухав сьогодні доповіді про удар окупантів по Оленівці Донецької області. Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих, – повідомив президент.

Він нагадав, що коли оборонці Азовсталі виходили із заводу, то ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я наших воїнів. Тепер ЗСУ, СБУ, ГУР та український омбудсмен виступили зі спільною заявою до ООН і МКЧХ як гарантів тих домовленостей щодо захисників Азовсталі.

Зараз дивляться

– Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених. І додам від себе: має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз, – сказав він.

Президент наголосив, що Росія довела, що сьогодні є найбільшим джерелом тероризму у світі.

Нагадаємо, 29 липня Генштаб ЗСУ заявив, що російські війська обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де перебували полонені українські військові, які захищали Маріуполь і вийшли з Азовсталі.