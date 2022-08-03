Супутники зафіксували перевезення РФ техніки окремою переправою біля Херсона

Серпень, 03 в 15:31

Російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення своєї техніки через Дніпро поблизу тимчасово окупованого Херсона. Знімки супутника Planet Labs, які оприлюднили Схеми, це підтверджують.

Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після точних ударів ЗСУ по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.

Раніше британська розвідка повідомляла, що росіяни побудували біля Херсона два понтонні пости та обладнали поромну переправу.

Зараз дивляться

Вперше поромна переправа з’явилася на супутникових знімках Planet Labs 1 серпня – в районі селища Придніпровське Херсонської області. На знімку можна побачити шість одиниць техніки на переправі та ще чотири – на березі.

Ця поромна переправа зведена поруч із Антонівським залізничним мостом. Після точних ударів ЗСУ рух по цьому мосту заблокований для російської армії.

Про іншу понтонну переправу біля другого пошкодженого українськими ракетними ударами Антонівського автомобільного мосту раніше повідомляли прокремлівські ЗМІ. Там казали, що переправи зведені для перевезення цивільних. Супутник також зафіксував роботу цієї переправи.

30 липня ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в районі Херсона, заблокувавши його використання російськими військами.

Також ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в ніч на 27 липня.

Фото: Wikipedia