Август, 03 в 15:31

Российские военные начали использовать отдельную паромную переправу для перемещения своей техники через Днепр вблизи временно оккупированного Херсона. Снимки спутника Planet Labs, которые обнародовали Схемы, это подтверждают.

Это уже вторая переправа, которую построили оккупанты после точных ударов ВСУ по Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам.

Ранее британская разведка сообщала, что россияне построили возле Херсона два понтонных поста и оборудовали паромную переправу.

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Первая паромная переправа появилась на спутниковых снимках Planet Labs 1 августа – в районе поселка Приднепровское Херсонской области. На снимке можно увидеть шесть единиц техники на переправе и еще четыре – на берегу.

Эта паромная переправа возведена рядом с Антоновским железнодорожным мостом. После точных ударов ВСУ движение по этому мосту заблокировано для российской армии.

О другой понтонной переправе возле второго поврежденного украинскими ракетными ударами Антоновского автомобильного моста ранее сообщали прокремлевские СМИ. Там говорили, что переправы возведены для перевозки гражданских. Спутник зафиксировал работу этой переправы.

30 июля ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту через Днепр в районе Херсона, заблокировав его использование российскими войсками.

Также ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту в ночь на 27 июля.

Фото: Wikipedia