Липень, 30 в 14:23

У Херсоні Збройні сили України вивели з ладу Антонівський залізничний міст. Це значно ускладнює логістику російської армії у Херсонській області.

Про це заявив депутат Херсонської обласної Ради Сергій Хлань. За його словами, після удару ЗСУ неможливе пересування російської техніки через цей міст.

– Антонівський залізничний міст у Херсоні також все! Пересування російської техніки по ньому неможливе. Дякуємо нашим ЗСУ, – зазначив Хлань.

Напередодні у британській розвідці заявили, що Херсон після ударів ЗСУ по Антонівському мосту фактично відрізаний від решти окупованих Росією територій.

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Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що у разі відступу російські війська підірвали б усі мости на Херсонщині, щоб ЗСУ не змогли перекинути сили для штурму окупантів.