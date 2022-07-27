Липень, 27 в 13:17

Ввечері 26 липня Збройні сили України завдали нових ударів по Антонівському мосту, який є важливим логістичним об’єктом для армії РФ.

Внаслідок “ювелірної” роботи українських військових міст, який через річку Дніпро з’єднує Херсон із лівобережжям, закритий для руху.

Що відомо про атаку ЗСУ та чим руйнування Антонівського мосту загрожує російській армії – читайте далі у матеріалі.

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Що відомо про удари по Антонівському мосту

Про вибухи біля Антонівського мосту ввечері 26 липня повідомили місцеві жителі у соціальних мережах.

Вранці інформацію про нову серію ударів в ефірі національного телемарафону підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника, а не руйнування інфораструктури. Тому удари по Антонівському мосту були. Але вони були філігранні, – сказала вона.

Вона наголосила, що українські сили тримають під контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи, які мають критичне значення для окупантів.

Спочатку окупанти заявили, що їхня ППО начебто збила всі ракети, які були направлені на переправу.

Проте вранці російські ЗМІ повідомили, що Антонівський міст через Дніпро під Херсоном знову обстріляли з РСЗВ HIMARS, і він має пошкодження.

Що відомо про руйнування Антонівського мосту

Точної інформації про масштаби пошкоджень поки що немає, проте у мережі почали з’являтися відео, на яких видно нові пробоїни в дорожньому полотні.

Ймовірно, Антонівський міст тепер непридатний для переміщення автомобілів, транспорту чи техніки.

Атака ЗСУ на Антонівський міст викликала істерику в окупантів, які не хочуть визнавати свої поразки.

Так званий заступник глави окупаційної влади Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що міст повністю закритий для руху, у ньому додалося дірок. Однак, за його словами, міст обстріляли “американські фахівці”, а великого значення цей інфраструктурний об’єкт не має.

– Як ви бачите, рух мостом дійсно перекритий. Уночі було завдано чергового удару HIMARSами. Ми ще раз заявляємо, що це стріляють не українські нацисти, а американські спеціалісти, – сказав він.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань припустив, що міст ЗСУ могли атакувати саме в той момент, коли окупанти перевозили через нього техніку.

– Проїзд по мосту неможливий, а вдарили, за словами очевидців, саме тоді, коли росіяни переправляли накопичену техніку. Чекаємо офіційні підрахунки російських втрат, – сказав Хлань в ефірі телемарафону.

Які наслідки знищення Антонівського мосту для окупантів

Стратегічне значення об’єкта пояснюється тим, що це єдиний міст, який з’єднує Херсон з іншим берегом Дніпра, який також окупований російськими військами. Його руйнування закриває життєво важливі шляхи постачання для армії РФ.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що виведення з ладу цього мосту є першочерговою задачею для звільнення Херсона.

Однак він додав, що через руйнування переправи окупанти найближчими днями можуть посилити ракетні удари по цивільних об’єктах України.

– Його знищення є першочерговою задачею для подальшого вибиття противника з правого берега Дніпра та звільнення Херсона. Неможливість використовувати Антонівський міст сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги повною мірою підживлювати свої угруповання навколо Херсона, – сказав Жданов.

Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що нова атака ЗСУ була останнім попередженням для окупантів у Херсонській області.

– Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російської ППО, що перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути, – написав він.

Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2022

Нагадаємо, що перших ударів по Антонівському мосту ЗСУ завдали ще 19 липня. Тоді міст отримав пошкодження, проте ним можна було користуватися після ремонту.

Розвідка Великої Британії також підтверджувала, що у випадку руйнування Антонівського мосту, побудувати переправу через Дніпро буде операцією з дуже високим ризиком. Російські сили в окупованому Херсоні будуть відрізані, а це значний військово-політичний удар для Росії.

Фото: Вгору, Генштаб ЗСУ