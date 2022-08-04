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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Втрата контролю над ЗАЕС та спроби Росії схилити до переговорів: що відбувається на 162-й день війни (онлайн)

Втрата контролю над ЗАЕС та спроби Росії схилити до переговорів: що відбувається на 162-й день війни (онлайн)

Перше судно з українським зерном пройшло перевірку у Туреччині та вирушило до Лівану.

Розвідка Британії підтвердила знищення ешелону РФ зі зброєю на Херсонщині. За британськими даними, дуже малоймовірно, що залізничне сполучення, яке поєднує Херсон із Кримом, залишиться в робочому стані.

Українська розвідка повідомила, що полонених в Оленівці українських військових вбили навмисно, щоби приховати тортури й неналежні умови утримання. Генсек ООН пообіцяв розслідувати вибух у колонії.

Захоплена росіянами Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю, заявив голова МАГАТЕ. Він вимагає від України й Росії надати можливість безпечного проїзду до станції експертів організації.

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00:32 - 04 серпня

У Херсонській області українські захисники знищили два склади з боєприпасами, які використовувала російська армія у повномасштабній війні проти України.

Про це заявив очільник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

За його словами, також ЗСУ ліквідували 19 російських військових, мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, два автомобілі, польові склади у Чорнобаївці та Бериславі.

Оперативне командування Південь повідомило, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці.

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