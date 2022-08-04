Втрата контролю над ЗАЕС та спроби Росії схилити до переговорів: що відбувається на 162-й день війни (онлайн)

Перше судно з українським зерном пройшло перевірку у Туреччині та вирушило до Лівану.

Розвідка Британії підтвердила знищення ешелону РФ зі зброєю на Херсонщині. За британськими даними, дуже малоймовірно, що залізничне сполучення, яке поєднує Херсон із Кримом, залишиться в робочому стані.

Українська розвідка повідомила, що полонених в Оленівці українських військових вбили навмисно, щоби приховати тортури й неналежні умови утримання. Генсек ООН пообіцяв розслідувати вибух у колонії.

Захоплена росіянами Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю, заявив голова МАГАТЕ. Він вимагає від України й Росії надати можливість безпечного проїзду до станції експертів організації.