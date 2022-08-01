Теракт в Оленівці: окупанти завчасно викопали могили для українських полонених

Липень, 31 в 22:39

Ворог готувався до вбивства українських полонених в Оленівці та викопав заздалегідь могили для поховання українських військових, які загинули під час вибуху в Оленівській колонії 29 липня.

Про це заявив засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

Він навів докази, що ці могили з’явилися навіть не за два дні до масового вбивства українців, а за понад тиждень.

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Також 27 липня OSINT-дослідник Александр Олівер побачив свіжовириті могили на території колонії на супутникових знімках Maxar. А засновник Bellingcat довів, що вони з’явилися більш ніж за тиждень до масового вбивства українців.

– На знімку з Оленівської в’язниці, де було вбито 50 військовополонених, видно могили, викопані біля північної стіни. На знімку від 27 числа (за два дні до вибуху) могили ще порожні, засипали їх 29 липня, у день вибуху, – написав Олівер на своїй сторінці у Twitter.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall. The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022

Натомість Еліот Хіггінс вважає, що ці могили з’явилися за тиждень до обстрілу колонії в Оленівці.

– Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в’язниці, – зазначив Хіггінс.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022

Крім того, Олівер впевнений, що у Оленівці відбулося заздалегідь сплановане умисне вбивство.

– Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не є свідченням масштабного військового злочину. Але кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, та масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг, – написав Олівер.

Також він припускає, що окупанти могли вбити українських військових до вибуху, а його ж використали, аби звинуватити у своїх злочинах Україну.

– Я вважаю, що військовополонені могли бути вбиті до вибуху, який пізніше був використаний як прикриття, щоб звинуватити Україну. Наразі підтверджено, що потенційні могили в Оленівській в’язниці були створені більш ніж за тиждень до нападу. Чи є якісь реальні докази того, що військовополонених було вбито в результаті вибуху, а не раніше? Подібна постановка буде далеко не першою, – пише Олівер.

Джерело: Еліот Хіггінс; Александр Олівер

Фото: Maxar Technologies