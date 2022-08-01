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Факти / Україна

Теракт в Оленівці: окупанти завчасно викопали могили для українських полонених

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Теракт в Оленівці: окупанти завчасно викопали могили для українських полонених

Ворог готувався до вбивства українських полонених в Оленівці та викопав заздалегідь могили для поховання українських військових, які загинули під час вибуху в Оленівській колонії 29 липня.

Про це заявив засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

Він навів докази, що ці могили з’явилися навіть не за два дні до масового вбивства українців, а за понад тиждень.

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Також 27 липня OSINT-дослідник Александр Олівер побачив свіжовириті могили на території колонії на супутникових знімках Maxar. А засновник Bellingcat довів, що вони з’явилися більш ніж за тиждень до масового вбивства українців.

– На знімку з Оленівської в’язниці, де було вбито 50 військовополонених, видно могили, викопані біля північної стіни. На знімку від 27 числа (за два дні до вибуху) могили ще порожні, засипали їх 29 липня, у день вибуху, – написав Олівер на своїй сторінці у Twitter.

Натомість Еліот Хіггінс вважає, що ці могили з’явилися за тиждень до обстрілу колонії в Оленівці.

– Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в’язниці, – зазначив Хіггінс.

Крім того, Олівер впевнений, що у Оленівці відбулося заздалегідь сплановане умисне вбивство.

– Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не є свідченням масштабного військового злочину. Але кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, та масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг, – написав Олівер.

Також він припускає, що окупанти могли вбити українських військових до вибуху, а його ж використали, аби звинуватити у своїх злочинах Україну.

– Я вважаю, що військовополонені могли бути вбиті до вибуху, який пізніше був використаний як прикриття, щоб звинуватити Україну. Наразі підтверджено, що потенційні могили в Оленівській в’язниці були створені більш ніж за тиждень до нападу. Чи є якісь реальні докази того, що військовополонених було вбито в результаті вибуху, а не раніше? Подібна постановка буде далеко не першою, – пише Олівер.

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Джерело: Еліот Хіггінс; Александр Олівер

Фото: Maxar Technologies

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