Теракт в Оленівці: окупанти завчасно викопали могили для українських полонених

Ворог готувався до вбивства українських полонених в Оленівці та викопав заздалегідь могили для поховання українських військових, які загинули під час вибуху в Оленівській колонії 29 липня.

Про це заявив засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

Він навів докази, що ці могили з’явилися навіть не за два дні до масового вбивства українців, а за понад тиждень.

Також 27 липня OSINT-дослідник Александр Олівер побачив свіжовириті могили на території колонії на супутникових знімках Maxar. А засновник Bellingcat довів, що вони з’явилися більш ніж за тиждень до масового вбивства українців.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.

The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022