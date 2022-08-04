Серпень, 04 в 17:41

Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, які винищувачі кардинально покращать просування наших військ та деокупацію міст, а також оцінив, чим допоможуть Україні літаки МіГ-29, які Словаччина планує передати українським захисникам.

Ігнат наголосив, що серед літаків, які ЗСУ хотіли б отримати у західних партнерів – F-16 та F-15 Eagle.

Він уточнив, що також необхідні типи озброєння, які можна застосовувати як по повітряних, так і по наземних цілях – маються на увазі ракети різних типів, які можуть ефективно протидіяти ППО противника.

Зараз дивляться

– І саме тоді, коли ми позбавимо противника того масового ППО, яке він навіз на тимчасово окуповану територію, тоді можуть вже і наша бомбардувальна та штурмова авіація, армійська авіація та інші підрозділи – завдавати противнику болісних ударів, – розповів він у інтерв’ю Фактам ICTV.

Спікер наголосив, що саме підтримка з повітря знищення ППО противника – це ключовий фактор.

На озброєнні ЗСУ, за його словами, в основному перебувають МіГ-29 та Су-27, на зразок тих, які ми можемо отримати від Словаччини, і які, на жаль, “не вирішують на сьогодні тих питань, які необхідні”.

– Це застаріла радянська техніка. У ближньому бою МіГ-29 та Су-27 у боях за Київ, Житомир, Харків… на початку війни виявили небувалий героїзм. Однак далі – противник просто не підпустить нас і битиме з далеких рубежів, – стверджує Ігнат.

Він нагадав, що Словаччина хоче отримати замість літаків МіГ-29, які вона планує віддати Україні, F-16, але вона чекала на них дуже довго, а тому сьогодні ведуться переговори насамперед про те, що можна отримати в найкоротший термін.

– З гарною артилерією, у тому числі західною, та ударами авіації просування наземних військ буде набагато швидше та ефективніше, зможемо швидше деокупувати наші території, – наголосив спікер ПС.

Він додав, що якщо це будуть західні літаки з протирадіолокаційними ракетами, які знищать ППО противника та допоможуть ще більше наростити удари по опорних пунктах та живій силі, це “кардинально вплине на хід просування наших військ”.