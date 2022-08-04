Август, 04 в 17:41

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие истребители кардинально улучшат продвижение наших войск и деоккупацию городов, а также оценил, чем помогут Украине самолеты МиГ-29, которые Словакия планирует передать украинским защитникам.

Игнат подчеркнул, что среди самолетов, которые ВСУ хотели бы получить у западных партнеров – F-16 и F-15 Eagle.

Он уточнил, что также необходимы типы вооружения, которые можно применять как по воздушным, так и по наземным целям – имеются ввиду ракеты различных типов, которые могут эффективно противодействовать ПВО противника.

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– И именно тогда, когда мы лишим противника того массового ПВО, которое он навез на временно оккупированную территорию, тогда может уже и наша бомбардировочная и штурмовая авиация, армейская авиация и другие подразделения – наносить противнику болезненные удары, – рассказал он.

Спикер подчеркнул, что именно поддержка с воздуха уничтожения ПВО противника – это ключевой фактор.

На вооружении ВСУ, по его словам, в основном находятся МиГ-29 и Су-27, вроде тех, которые мы можем получить от Словакии, и которые, к сожалению, “не решают на сегодняшний день тех вопросов, которые необходимо”.

– Это устаревшая советская техника. В ближнем бою МиГ-29 и Су-27 в боях за Киев, Житомир, Харьков… в начале войны проявили небывалый героизм. Однако дальше – противник просто не подпустит нас и будет бить с дальних рубежей, – утверждает Игнат.

Он напомнил, что Словакия хочет получить вместо самолетов МиГ-29, которые она планирует отдать Украине, F-16, но она ждала их очень долго, а потому сегодня ведутся переговоры в первую очередь о том, что можно получить в кратчайшие сроки.

– С хорошей артиллерией, в том числе западной, и ударами авиации продвижение наземных войск будет гораздо быстрее и эффективнее, сможем быстрее деоккупировать наши территории, – подчеркнул спикер ВС.

Он добавил, что если это будут западные самолеты с противорадиолокационными ракетами, которые уничтожат ПВО противника и помогут еще больше нарастить удары по опорным пунктам и живой силе, это “кардинально повлияет на ход продвижения наших войск”.