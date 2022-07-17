З ним можуть статися якісь неприємності: Арестович про долю Кримського мосту
Радник голови ВП Олексій Арестович інтерв’ю Фейгін.Live розповів, чи може Кримський міст стати об’єктом ураження для ЗСУ.
– Як тільки з’явиться перша технічна можливість, він відразу стане цим об’єктом. По ньому йде постачання техніки, значить його треба поламати. У нас немає жодних сентиментів, у нас є розрахунок, ми думаємо про державну політику. Якщо є обмеження від партнерів, зокрема, не бити територією РФ, тому що вони бачать загальну картину, то не битимемо. Так у нас цілей на території України вистачає, – каже Арестович.
Також він додав, що Кримський міст у першій своїй частині проходить територіальними водами і “з ним можуть статися якісь неприємності”.
– Незаконна споруда, збудована у територіальних водах України. Вишки Бойка захопили незаконно, що з ними трапилося? Якась біда? Кримський міст чекає приблизно така сама доля, – каже Арестович.
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