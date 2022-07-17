З ним можуть статися якісь неприємності: Арестович про долю Кримського мосту

Радник голови ВП Олексій Арестович інтерв’ю Фейгін.Live розповів, чи може Кримський міст стати об’єктом ураження для ЗСУ.

– Як тільки з’явиться перша технічна можливість, він відразу стане цим об’єктом. По ньому йде постачання техніки, значить його треба поламати. У нас немає жодних сентиментів, у нас є розрахунок, ми думаємо про державну політику. Якщо є обмеження від партнерів, зокрема, не бити територією РФ, тому що вони бачать загальну картину, то не битимемо. Так у нас цілей на території України вистачає, – каже Арестович.