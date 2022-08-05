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Факти / Україна

Фальшива “нейтральність”, а не правдивість: Кулеба відповів генсеку Amnesty International

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів генеральному секретарю Amnesty International Агнес Калламар.

Раніше вона заявила про атаки на розслідування організації з боку “українських та російських мобів і тролів у соціальних мережах”.

Міністр наголосив, що зі слів Калламар, мабуть, тоді і його називають “мобом і тролем” за реакцію на публікацію організації.

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– Але це не завадить мені сказати, що її звіт спотворює реальність, проводить хибну моральну рівність між агресором і жертвою і сприяє дезінформаційним зусиллям Росії. Це фальшива “нейтральність”, а не правдивість, – написав він у Twitter.

Нагадаємо, 4 серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про війну, розв’язану Росією проти України.

У звіті правозахисники заявляють, що українські Збройні сили, які стримують російську навалу, нібито наражають цивільне населення на небезпеку.

Організація стверджує, що нібито зафіксувала кілька випадків створення українськими військовими баз у школах та лікарнях, що перетворює їх із цивільних на військові об’єкти та нібито провокує РФ на обстріли, в яких гинуть мирні жителі та руйнується громадська інфраструктура.

Такі заяви спричинили справжній скандал. Адже риторика Amnesty International схожа на ті заяви, які просувають відомі прокремлівські ЗМІ та російські чиновники.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що, на жаль, Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Пізніше генсек Amnesty International Агнес Калламар, реагуючи на масову критику опублікованої доповіді, заявила, що за негативною реакцією нібито стоять українські та російські боти, які “пропагують війну”.

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