Фальшива “нейтральність”, а не правдивість: Кулеба відповів генсеку Amnesty International

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів генеральному секретарю Amnesty International Агнес Калламар.

Раніше вона заявила про атаки на розслідування організації з боку “українських та російських мобів і тролів у соціальних мережах”.

Міністр наголосив, що зі слів Калламар, мабуть, тоді і його називають “мобом і тролем” за реакцію на публікацію організації.

Apparently @amnesty SG calls me a ‘mob’ and a ‘troll’, but this won’t stop me from saying that its report distorts reality, draws false moral equivalence between the aggressor and the victim, and boosts Russia’s disinformation efforts. This is fake “neutrality”, not truthfulness. https://t.co/Kz2GBzSZr3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2022