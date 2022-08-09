РФ має час до кінця тижня: Жданов про велику стратегічну гру ЗСУ

Серпень, 09 в 9:51

Якщо до кінця тижня РФ не розпочне наступальну операцію, то ЗСУ почнуть планомірне знищення її військ на правому березі Дніпра. Про велику стратегічну гру генштабів двох армій розповів військовий експерт Олег Жданов.

– Наразі йде стратегічна гра: хто кого перетягне. Ми вперше за час цієї війни намагаємось нав’язати РФ свою гру. Ми змусили її війська переміститися з півночі на південь, а не з Донецького на Запорізький, і із Запорізького на Південнобузький напрямок, – заявив він в ефірі телемарафону на Freeдом.

Водночас, за його словами, Росія створила ударне угруповання на півдні України і намагається максимально відтягнути наші сили на північ. Для цього противник створює на Донецькому напрямку ілюзію масованого наступу, хоча не має там резервів.

– І наше завдання – утримати оборону, не перекидаючи туди війська. Ось така велика стратегічна гра йде сьогодні по всьому фронту, але Росія має час до кінця тижня. Якщо до кінця тижня вони не переграють нас і не розпочнуть наступальну операцію, ми почнемо планомірне знищення угруповання РФ на правому березі Дніпра, – підсумував Жданов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

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