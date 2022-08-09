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Факты / Украина

У РФ есть время до конца недели: Жданов о большой стратегической игре ВСУ

Валентина Летяк, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Если до конца недели РФ не предпримет наступательную операцию, то ВСУ начнут планомерное уничтожение ее войск на правом берегу Днепра. О большой стратегической игре генштабов двух армий рассказал военный эксперт Олег Жданов.

– Сейчас идет стратегическая игра: кто кого перетянет. Мы впервые за время этой войны пытаемся навязать РФ свою игру. Мы вынудили ее войска перекатить с севера на юг, а не с Донецкого на Запорожское, и с Запорожского на Южнобугское направление, – заявил он в эфире телемарафона на Freeдом.

При этом, по его словам, Россия создала ударную группироку на юге Украины и пытается максимально оттянуть наши силы на север. Для этого противник создает на Донецком направлении иллюзию массированного наступления, хотя не имеет там резеров.

– И наша задача – удержать оборону, не перебрасывая туда войска. Вот такая большая стратегическая игра идет сегодня на всем фронте, но у России время до конца недели. Если до конца недели они не переиграют нас и не предпримут наступательную операцию, значит мы начнем планомерное уничтожение группировки РФ на правом берегу Днепра, – подытожил Жданов.

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