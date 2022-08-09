Серпень, 09 в 12:53

Попередити ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС можна лише одним шляхом – вивести російські війська та розмінувати територію станції, заявив виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

– У нас залишилася єдина можливість цьому запобігти. Вона полягає у виведенні російських військ з території Запорізької АЕС та з Енергодара, проведенні розмінування території, – наголосив він.

За його словами, на ЗАЕС також необхідно допустити місію МАГАТЕ та інших міжнародних організацій для фіксації пошкоджень та повернення атомної електростанції у безпечний режим роботи, оскільки повна втрата зовнішнього електроживлення вкрай небезпечне, якщо це станеться.

Коріков зазначив, що зараз важливі спільні зусилля задля створення нових норм та правила з ядерної та радіаційної безпеки та консолідованого впливу на РФ, яка вдалася до ядерного шантажу.

Зараз дивляться

Керівник Енергоатому Петро Котін повідомив, що Запорізька АЕС може перейти в режим блекауту, якщо російські окупанти переб’ють єдину лінію електропередач.

Джерело: Держатомрегулювання