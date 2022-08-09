Август, 09 в 12:53

Предупредить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС можно только одним путем – вывести российские войска и разминировать территорию станции, заявил исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.

– У нас осталась единственная возможность это предотвратить. Она заключается в выводе российских войск с территории Запорожской АЭС и Энергодара, проведении разминирования территории, – подчеркнул он.

По его словам, на ЗАЭС также необходимо допустить миссию МАГАТЭ и других международных организаций для фиксации повреждений и возвращения атомной электростанции в безопасный режим работы, поскольку полная потеря внешнего электропитания крайне опасна, если это произойдет.

Кориков отметил, что сейчас важны совместные усилия для создания новых норм и правил по ядерной и радиационной безопасности и консолидированному влиянию на РФ, которая прибегла к ядерному шантажу.

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Источник: Держатомрегулювання