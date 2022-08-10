У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
Підтверджено
Фото: Depositphotos
У Запоріжжі було чути щонайменше два вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Людей закликають не виходити з укриттів.
Зараз дивляться
ОНОВЛЕНО о 23:57
Мер Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що “прильотів” і місті не було.
– На цей час у місті прильотів не зафіксовано. Гучні звуки долинали з області. Деталі уточнюються, – написав він.
Наразі повітряна тривога лунає у Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях.
Про “прильоти” повідомляють у Дніпрі. За попередньою інформацією, відпрацювало ППО.
Зранку, 9 серпня, в тимчасово окупованих росіянами Новоолексіївці, Генічеську та Мелітополі було чути вибухи. Повідомлялося, що здетонував боєкомплект російських загарбників.