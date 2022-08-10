Серпень, 09 в 23:14

У Запоріжжі було чути щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Людей закликають не виходити з укриттів.

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ОНОВЛЕНО о 23:57

Мер Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що “прильотів” і місті не було.

– На цей час у місті прильотів не зафіксовано. Гучні звуки долинали з області. Деталі уточнюються, – написав він.

Наразі повітряна тривога лунає у Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях.

Про “прильоти” повідомляють у Дніпрі. За попередньою інформацією, відпрацювало ППО.

Зранку, 9 серпня, в тимчасово окупованих росіянами Новоолексіївці, Генічеську та Мелітополі було чути вибухи. Повідомлялося, що здетонував боєкомплект російських загарбників.