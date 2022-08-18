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Факти / Україна

Удари по Криму психологічно тиснуть на росіян та створюють передумови для контрнаступу ЗСУ – дипломат

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Удари по Криму психологічно тиснуть на росіян та створюють передумови для контрнаступу ЗСУ – дипломат
Фото: Pixabay

Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Крим є частиною України, а нещодавні вибухи на півострові є сигналом світові, що Росія має це враховувати.

Він зазначає, що напади мають психологічний вплив на росіян, а для українців вони несуть стратегічне значення.

– Те, що уже відбувається, спровокувало масовий виїзд росіян з Криму до Росії. Це психологічно дуже важливий елемент та допомагає українцям сконцентруватись на контрнаступі та поверненні Криму, – каже Ян Пєкло.

Дипломат додає, що нещодавні події в Криму також показують військові можливості ЗСУ. Це, своєю чергою, викликає у росіян питання про безпеку Керченського мосту, що з’єднує Росію з Кримом, який у цій ситуації також може бути пошкоджений.

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Джерело: Polskie Radio

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