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Факты / Украина

Удары по Крыму психологически давят на россиян и создают предпосылки для контрнаступления ВСУ — дипломат

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Удары по Крыму психологически давят на россиян и создают предпосылки для контрнаступления ВСУ — дипломат
Фото: Pixabay

Бывший посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что Крым является частью Украины, а недавние взрывы на полуострове являются сигналом миру, что Россия должна это учитывать.

Он отмечает, что удары по Крыму оказывают психологическое влияние на россиян, а для украинцев они несут стратегическое значение.

— Происходящее спровоцировало массовый выезд россиян из Крыма в Россию. Это психологически очень важный элемент и помогает украинцам сконцентрироваться на контрнаступлении и возвращении Крыма, — говорит Ян Пекло.

Дипломат добавляет, что недавние события в Крыму также показывают военные возможности ВСУ. Это, в свою очередь, вызывает у россиян вопрос о безопасности Керченского моста, соединяющего Россию с Крымом, который в этой ситуации также может быть поврежден.

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Источник: Polskie Radio

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