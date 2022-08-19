Серпень, 19 в 17:54

Перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам у рамках програми єРобота.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Загалом верифіковано майже 5 тис. заяв на отримання мікрогрантів, з яких понад 750 заяв уже погоджено. Започаткування власного мікробізнесу – це створення сотень нових робочих місць, податки для громад та країни. Це нові продукти, сервіси та можливості. Тримаємо стрій і працюємо для перемоги України, – написав він.

Зазначимо, що програма грантової підтримки нового бізнесу єРобота стартувала в Україні з 1 липня 2022 року.

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Заявку на безповоротний грант для відкриття власної справи, розширення малого й середнього бізнесу можна подати через Дію. Програма передбачає реалізацію шести проєктів: