Уряд перерахував перші 52,7 млн грн мікрогрантів за програмою єРобота – Шмигаль
Перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам у рамках програми єРобота.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Загалом верифіковано майже 5 тис. заяв на отримання мікрогрантів, з яких понад 750 заяв уже погоджено. Започаткування власного мікробізнесу – це створення сотень нових робочих місць, податки для громад та країни. Це нові продукти, сервіси та можливості. Тримаємо стрій і працюємо для перемоги України, – написав він.
Зазначимо, що програма грантової підтримки нового бізнесу єРобота стартувала в Україні з 1 липня 2022 року.
Заявку на безповоротний грант для відкриття власної справи, розширення малого й середнього бізнесу можна подати через Дію. Програма передбачає реалізацію шести проєктів:
- гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес;
- гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;
- гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) та побудову нових теплиць (до 7 млн грн);
- гранти для стартапів у ІТ;
- гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.