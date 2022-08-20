Карта бойових дій на 20.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 20 в 9:25

Російські війська напередодні намагались іти в наступ та штурмувати позиції українських військових одразу на кількох напрямках, однак Збройні сили України дали окупантам відсіч.

Карта бойових дій в Україні на 20.08.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишилась без суттєвих змін.

Із ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Білопілля та Краснопілля Сумської області.

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Крім того, росіяни залучали безпілотник для повітряної розвідки.

На Слобожанському напрямку бойовими діями окупанти прагнуть утримати займані райони та завадити контрнаступу підрозділів Сил оборони.

Подекуди, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбники намагаються покращити тактичне положення.

На Харківському напрямку армія РФ гатила зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Чугуїв, Золочів, Питомник, Гусарівка, Соснівка, Руські Тишки, Коробочкине, Шестакове, Дуванка та Прудянка, а також вдавалась до повітряної розвідки.

Ворожі авіаудари прийшлись неподалік Леб’яжого та Залимана.

Після провального наступу в районі Борщової окупанти відійшли.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки.

Поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля й Курульки ворожі підрозділи намагалися вести штурмові дії, але після відсічі ЗСУ відступили.

На Краматорському напрямку під вогонь ствольної та реактивної артилерії РФ потрапили райони біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба.

Точаться бої неподалік Івано-Дарʼївки, де росіяни намагаються вести наступ.

На Бахмутському напрямку під обстрілом перебувала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ.

Наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве й Кодема в окупантів успіхом не увінчались, бойові дії тривають.

У районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісків на Авдіївському напрямку окупанти залучали танки, ствольну та реактивну артилерію.

Ворожа авіація діяла поблизу Мар’їнки. Не має успіху армія РФ під час наступу в районі Опитного й Майорська.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Володимирівки, Вугледара й Пречистівки.

Провалився штурм у районі населеного пункту Золота Нива.

На Запорізькому напрямку ворог гатив із артилерії й танків по районах населених пунктів Білогір’я, Новоданилівка, Новопіль, Червоне, Времівка, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку російські війська прагнуть завадити просуванню українських військ, поповнити втрати особового складу та техніки.

Під ворожим вогнем перебувала цивільна та військова інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Луч, Таврійське, Новогригорівка, Оленівка, Новоселівка, Благодатне, Веселий Кут, Широке, Яковлівка, Біла Криниця, Андріївка та Отрадне.

Втрати РФ на 20 серпня 2022

особового складу – близько 44 900 (+200),

танків ‒ 1 907 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17),

артилерійських систем – 1 018 (+2),

реактивних систем залпового вогню – 266,

засобів протиповітряної оборони – 141,

літаків – 234,

гелікоптерів – 197,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 803 (+8),

крилатих ракет – 190,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7),

спеціальної техніки – 97 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.