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Факти / Україна

Відстрочка від призову та дозвіл на службу непрацездатним: Кабмін підтримав новий законопроєкт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
військовий облік
Фото: Depositphotos

Кабмін підтримав законопроєкт Уряду України, в якому значаться зміни до порядку мобілізації. Зокрема, він розширює перелік осіб, що мають право отримати відстрочку від призову.

Закон вступить в силу після прийняття відповідного рішення Верховною Радою.

Згідно з цим документом, відстрочку від призову можуть отримати працівники:

Зараз дивляться
  • органів держвлади та місцевого самоврядування за умови, що якщо їхня робота напряму впливає на функціонування відповідних структур;
  • підприємств та організацій, що виконують певні мобілізаційні завдання, якщо ці працівники беруть безпосередню участь  в їхньому виконанні;
  • стратегічно важливих підприємств, які виготовляють оборонну продукцію або таку, що необхідна для задоволення потреб ЗСУ;
  • критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний період підприємств та установ.

Водночас, законопроект дозволяє добровільно піти на службу особам, що не підлягають призову. Йдеться про людей з інвалідністю, таких працівників, які мають відстрочку від служби, осіб, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, а також тимчасово непридатних до військової служби осіб.

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Джерело: Міністерства економіки

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