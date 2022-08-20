Серпень, 20 в 10:35

Кабмін підтримав законопроєкт Уряду України, в якому значаться зміни до порядку мобілізації. Зокрема, він розширює перелік осіб, що мають право отримати відстрочку від призову.

Закон вступить в силу після прийняття відповідного рішення Верховною Радою.

Згідно з цим документом, відстрочку від призову можуть отримати працівники:

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органів держвлади та місцевого самоврядування за умови, що якщо їхня робота напряму впливає на функціонування відповідних структур;

підприємств та організацій, що виконують певні мобілізаційні завдання, якщо ці працівники беруть безпосередню участь в їхньому виконанні;

стратегічно важливих підприємств, які виготовляють оборонну продукцію або таку, що необхідна для задоволення потреб ЗСУ;

критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний період підприємств та установ.

Водночас, законопроект дозволяє добровільно піти на службу особам, що не підлягають призову. Йдеться про людей з інвалідністю, таких працівників, які мають відстрочку від служби, осіб, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, а також тимчасово непридатних до військової служби осіб.

Джерело: Міністерства економіки