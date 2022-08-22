Серпень, 21 в 22:20

У різних містах анексованого Криму знову працює протиповітряна оборона окупантів, а місцеві скаржаться на звуки вибухів.

Про це повідомляють російські ЗМІ та користувачі у соцмережах.

За даними із соцмереж, у Севастополі повідомлялося про вибухи в районі Нахімовського училища.

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Пізніше “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що спрацювали російські ППО.

– Наші ППО відпрацювали чергові об’єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії, – написав він.

Крім того, у Севастополі була оголошена повітряна тривога.

Таким чином у Севастополі вже четвертий день поспіль працює протиповітряна оборона.

Водночас повідомляється, що у Бахчисараї, що теж у Криму, також пролунали вибухи.

На цей момент відео підтверджень щодо Бахчисараю немає, проте місцеві жителі пишуть, що, ймовірно, знову спрацювало російське ППО.

Крім того, у Telegram каналах тимчасово окупованого Криму також повідомляється про роботу засобів протиповітряного захисту у районі Євпаторії, Новофедорівки, Бельбеку та Саках. Місцеві мешканці також повідомляють про звуки вибухів.

У відео можна побачити, як засобами захисту ворога знищуються літаючі об’єкти в небі.

Наразі невідоме походження та вид зазначених літаючих об’єктів.

При цьому туристичний потік на Кримський півострів знизився наполовину, що його підтвердили в Асоціації туроператорів Росії.

Там додали, що нібито не пов’язують це з останніми подіями на анексованому півострові.

– Навіть останні події у Новофедорівці та під Джанкоєм не можуть радикально посилити ситуацію, бо 90% уже з’їздили чи зараз перебувають на відпочинку. Сезон завершується, тому підсумкова цифра склалася, і можна говорити, що турпотік до Криму знизився наполовину, – заявив віце-президент Асоціації туроператорів Росії Сергій Ромашкін.

Він наголосив, що інші курорти узбережжя Чорного моря також фіксують зниження туристів.

Фото: Скріншот з відео / ЧП Севастополь