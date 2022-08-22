Нова “бавовна” у Криму: вибухи пролунали у Севастополі, Євпаторії, Бельбеку та Саках
У різних містах анексованого Криму знову працює протиповітряна оборона окупантів, а місцеві скаржаться на звуки вибухів.
Про це повідомляють російські ЗМІ та користувачі у соцмережах.
За даними із соцмереж, у Севастополі повідомлялося про вибухи в районі Нахімовського училища.
Пізніше “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що спрацювали російські ППО.
– Наші ППО відпрацювали чергові об’єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії, – написав він.
Крім того, у Севастополі була оголошена повітряна тривога.
Таким чином у Севастополі вже четвертий день поспіль працює протиповітряна оборона.
Водночас повідомляється, що у Бахчисараї, що теж у Криму, також пролунали вибухи.
На цей момент відео підтверджень щодо Бахчисараю немає, проте місцеві жителі пишуть, що, ймовірно, знову спрацювало російське ППО.
Крім того, у Telegram каналах тимчасово окупованого Криму також повідомляється про роботу засобів протиповітряного захисту у районі Євпаторії, Новофедорівки, Бельбеку та Саках. Місцеві мешканці також повідомляють про звуки вибухів.
У відео можна побачити, як засобами захисту ворога знищуються літаючі об’єкти в небі.
Наразі невідоме походження та вид зазначених літаючих об’єктів.
При цьому туристичний потік на Кримський півострів знизився наполовину, що його підтвердили в Асоціації туроператорів Росії.
Там додали, що нібито не пов’язують це з останніми подіями на анексованому півострові.
– Навіть останні події у Новофедорівці та під Джанкоєм не можуть радикально посилити ситуацію, бо 90% уже з’їздили чи зараз перебувають на відпочинку. Сезон завершується, тому підсумкова цифра склалася, і можна говорити, що турпотік до Криму знизився наполовину, – заявив віце-президент Асоціації туроператорів Росії Сергій Ромашкін.
Він наголосив, що інші курорти узбережжя Чорного моря також фіксують зниження туристів.
Фото: Скріншот з відео / ЧП Севастополь