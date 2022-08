Війна проти України виявилася для РФ дорогою і завдала стратегічної шкоди – британська розвідка

За шість місяців повномасштабної війни проти України стан російської армії суттєво погіршився, дипломатичний вплив РФ зменшився, а її економічні перспективи похмурі.

Такі висновки озвучили в розвідці Великої Британії. У відомстві звернули увагу на те, що з 2014 року президент РФ Володимир Путін намагався за допомогою сили та дипломатії примусу посилити та зміцнити вплив Росії в Україні, і втручатися в її суверенні справи.

Також у британській розвідці нагадали, що шість місяців тому РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, щоб окупувати більшу частину країни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 August 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2022