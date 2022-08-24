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Факти / Україна

Війна проти України виявилася для РФ дорогою і завдала стратегічної шкоди – британська розвідка

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Війна проти України виявилася для РФ дорогою і завдала стратегічної шкоди – британська розвідка
Фото: Генштаб ЗСУ

За шість місяців повномасштабної війни проти України стан російської армії суттєво погіршився, дипломатичний вплив РФ зменшився, а її економічні перспективи похмурі.

Такі висновки озвучили в розвідці Великої Британії. У відомстві звернули увагу на те, що з 2014 року президент РФ Володимир Путін намагався за допомогою сили та дипломатії примусу посилити та зміцнити вплив Росії в Україні, і втручатися в її суверенні справи.

Також у британській розвідці нагадали, що шість місяців тому РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, щоб окупувати більшу частину країни.

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Однак до квітня в Росії зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на Сході та Півдні України.

Але розвідники констатують, що зараз наступ на Донбасі рухається з мінімальним прогресом і Росія очікує масштабну контратаку України.

– РФ потерпає від нестачі боєприпасів, транспорту й особового складу. Моральний дух у багатьох підрозділах низький, становище армії суттєво погіршилося.

Дипломатичний вплив Росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи – похмурі. Після шести місяців війна РФ виявилася для неї дороговартісною і завдала стратегічної шкоди, – підсумували у британській розвідці.

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