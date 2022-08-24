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Факты / Украина

Война против Украины оказалась для РФ дорогой и нанесла стратегический ущерб — британская разведка

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Война против Украины оказалась для РФ дорогой и нанесла стратегический ущерб — британская разведка
Фото: Генштаб ВСУ

За шесть месяцев полномасштабной войны против Украины состояние российской армии существенно ухудшилось, дипломатическое влияние РФ уменьшилось, а ее экономические перспективы мрачные.

Такие выводы озвучили в разведке Великобритании. В ведомстве обратили внимание на то, что с 2014 года президент РФ Владимир Путин пытался посредством силы и дипломатии принуждения усилить и укрепить влияние России в Украине, и вмешиваться в ее суверенные дела.

Также в британской разведке напомнили, что шесть месяцев назад РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, чтобы оккупировать большую часть страны.

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Однако к апрелю в России поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на Востоке и Юге Украины.

Но разведчики констатируют, что сейчас наступление на Донбассе идет с минимальным прогрессом, и Россия ожидает масштабной контратаки Украины.

— РФ страдает от нехватки боеприпасов, транспорта и личного состава. Моральный дух во многих подразделениях низкий, положение армии значительно ухудшилось.

Дипломатическое влияние России уменьшилось, а долгосрочные экономические перспективы – мрачные. После шести месяцев война РФ оказалась для нее дорогой и нанесла стратегический ущерб, — подытожили в британской разведке.

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