Война против Украины оказалась для РФ дорогой и нанесла стратегический ущерб — британская разведка

За шесть месяцев полномасштабной войны против Украины состояние российской армии существенно ухудшилось, дипломатическое влияние РФ уменьшилось, а ее экономические перспективы мрачные.

Такие выводы озвучили в разведке Великобритании. В ведомстве обратили внимание на то, что с 2014 года президент РФ Владимир Путин пытался посредством силы и дипломатии принуждения усилить и укрепить влияние России в Украине, и вмешиваться в ее суверенные дела.

Также в британской разведке напомнили, что шесть месяцев назад РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, чтобы оккупировать большую часть страны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 August 2022

