Серпень, 25 в 16:30

Україна вже повернула з Росії 53 дитини, які були незаконно вивезені російськими окупантами з нашої країни.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона запевнила, що Україна позиватиметься проти Росії за фактами так званого усиновлення викрадених та вивезених українських дітей.

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– 53 дитини вже вдалося повернути. Зараз ми говоримо і про позовну діяльність. Я поставила завдання чітко зафіксувати такі випадки і знайти, де були усиновлення з документальним підтвердженням. Ми будемо позиватися і вимагати притягнути до відповідальності РФ, бо це злочин проти нашої держави та дітей, – пояснила вона.

За словами Ірини Верещук, до Мінреінтеграції можуть звернутися батьки, родичі, знайомі дітей, яких російські загарбники могли викрасти і незаконно вивезти з України.

Вона запевнила: якщо дитину знаходять на території РФ, то роблять все, щоб її повернути.