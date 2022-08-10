Молодші 50-ти із середньою освітою: британська розвідка розповіла, кого вербує РФ
Розвідка Міноборони Великої Британії заявляє, що Росія для підтримання бойових дій в Україні могла створити нове формування сухопутних сил – 3 армійський корпус.
Пунктом базування армійського корпусу є селище Муліно в Нижньогородській області, що на схід від Москви.
В оборонному відомстві припускають, що Росія формуватиме армійський корпус за рахунок “добровольчих батальйонів”.
– Російські місцеві політики вже підтвердили, що потенційним новобранцям, які воюватимуть в Україні, обіцяють вигідні фінансові умови, – зазначають у британській розвідці.
Відомо, що поповнити лави армійського корпусу хочуть чоловіками, яким менше 50 років та які мають виключно середню освіту.
– Зазвичай армійський корпус у РФ налічує 15-20 тис. військовослужбовців. Але в цьому випадку Росії навряд чи вдасться знайти таку кількість людей через брак ентузіастів, які б добровільно погодилися брати участь у боях в Україні, – зазначають у Міноборони Великої Британії.
З огляду на це, в оборонному відомстві сумніваються, що новостворене формування сухопутних сил матиме вирішальне значення для Росії у війні проти України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence