Молодші 50-ти із середньою освітою: британська розвідка розповіла, кого вербує РФ

Серпень, 10 в 12:38

Розвідка Міноборони Великої Британії заявляє, що Росія для підтримання бойових дій в Україні могла створити нове формування сухопутних сил – 3 армійський корпус.

Пунктом базування армійського корпусу є селище Муліно в Нижньогородській області, що на схід від Москви.

В оборонному відомстві припускають, що Росія формуватиме армійський корпус за рахунок “добровольчих батальйонів”.

Зараз дивляться

– Російські місцеві політики вже підтвердили, що потенційним новобранцям, які воюватимуть в Україні, обіцяють вигідні фінансові умови, – зазначають у британській розвідці.

Відомо, що поповнити лави армійського корпусу хочуть чоловіками, яким менше 50 років та які мають виключно середню освіту.

– Зазвичай армійський корпус у РФ налічує 15-20 тис. військовослужбовців. Але в цьому випадку Росії навряд чи вдасться знайти таку кількість людей через брак ентузіастів, які б добровільно погодилися брати участь у боях в Україні, – зазначають у Міноборони Великої Британії.

З огляду на це, в оборонному відомстві сумніваються, що новостворене формування сухопутних сил матиме вирішальне значення для Росії у війні проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence