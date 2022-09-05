Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині та ще два на півдні – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
зеленський

ЗСУ звільнили від російських загарбників населений пункт на Донеччині та ще два – на півдні України.

Про це 4 вересня у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

– Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині: звільнено населений пункт. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави, – сказав він.

Зараз дивляться

Також Зеленський відзначив 54-ту бригаду, на напрямку Лисичанськ – Сіверськ захисники просунулися вперед, зайняли певні висоти.

Раніше стало відомо ЗСУ звільнили від окупантів Високопілля на Херсонщині.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко опублікував фотографію, де один з бійців вивісив на найвищу точку державний прапор.

Читайте
Підняли бунт: під Херсоном окупанти пишуть відмови від участі у війні

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка