Вересень, 04 в 22:28

ЗСУ звільнили від російських загарбників населений пункт на Донеччині та ще два – на півдні України.

Про це 4 вересня у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

– Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині: звільнено населений пункт. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави, – сказав він.

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Також Зеленський відзначив 54-ту бригаду, на напрямку Лисичанськ – Сіверськ захисники просунулися вперед, зайняли певні висоти.

Раніше стало відомо ЗСУ звільнили від окупантів Високопілля на Херсонщині.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко опублікував фотографію, де один з бійців вивісив на найвищу точку державний прапор.