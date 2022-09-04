Підняли бунт: під Херсоном окупанти пишуть відмови від участі у війні
В районі міста Херсон окупанти підняли бунт та написали відмову від участі у бойових діях в Україні.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 4 вересня 18.00.
Зазначається, що однією з причин бунту росіян є незадовільне всебічне забезпечення, оскільки на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.
– Проблемним для противника залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. В районі Херсону військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі у бойових діях. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома, – йдеться у повідомленні.
У виправній колонії №124 міста Донецьк представники приватної військової кампанії “вагнер” намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу.
Також у Генштабі повідомили, що протягом доби ворог завдав 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.
Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок.
Збройним силам України вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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