ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два на юге — Зеленский
ВСУ освободили от российских захватчиков населенный пункт в Донецкой области и еще два на юге Украины.
Об этом 4 сентября в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.
— Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства, — сказал он.
Также Зеленский отметил 54-ю бригаду, в направлении Лисичанск – Северск защитники продвинулись вперед, заняли определенные высоты.
Ранее стало известно, что ВСУ освободили от оккупантов Высокополья в Херсонской области.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фотографию, где один из бойцов вывесил на высшую точку государственный флаг.