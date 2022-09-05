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Факты / Украина

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два на юге — Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
зеленський

ВСУ освободили от российских захватчиков населенный пункт в Донецкой области и еще два на юге Украины.

Об этом 4 сентября в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

— Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства, — сказал он.

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Также Зеленский отметил 54-ю бригаду, в направлении Лисичанск – Северск защитники продвинулись вперед, заняли определенные высоты.

Ранее стало известно, что ВСУ освободили от оккупантов Высокополья в Херсонской области.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фотографию, где один из бойцов вывесил на высшую точку государственный флаг.

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