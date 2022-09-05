США повинні готуватися до припинення існування Росії в її нинішньому вигляді, вважає американський генерал Бен Ходжес.

– Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати деімперіалізацію Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця Російської Федерації в її сьогоднішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього… Ми не були готовими до кінця СРСР, — зазначив екскомандувач військами США в Європі.