Контрнаступ ЗСУ на Півдні, удари по складах РФ під Херсоном: що відбувається на 194 добу війни (онлайн)
Зафіксовано майже 40 прильотів: окупанти обстріляли Сумську область з мінометів.
Збільшилася кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова до трьох людей. Окупанти били ракетами з Бєлгородської області.
Державне бюро розслідувань затримало двох осіб, які причетні до вибуху на виставці боєприпасів у Чернігові, заявив президент Володимир Зеленський.
Збройні сили України звільнили населений пункт на Донеччині та ще два на Півдні України.
У Чернігові внаслідок детонації боєприпасів постраждали 15 людей, повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.
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