Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Контрнаступ ЗСУ на Півдні, удари по складах РФ під Херсоном: що відбувається на 194 добу війни (онлайн)

Контрнаступ ЗСУ на Півдні, удари по складах РФ під Херсоном: що відбувається на 194 добу війни (онлайн)

Зафіксовано майже 40 прильотів: окупанти обстріляли Сумську область з мінометів.

Збільшилася кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова до трьох людей. Окупанти били ракетами з Бєлгородської області.

Державне бюро розслідувань затримало двох осіб, які причетні до вибуху на виставці боєприпасів у Чернігові, заявив президент Володимир Зеленський.

Збройні сили України звільнили населений пункт на Донеччині та ще два на Півдні України.

У Чернігові внаслідок детонації боєприпасів постраждали 15 людей, повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:41 - 05 вересня

США повинні готуватися до припинення існування Росії в її нинішньому вигляді, вважає американський генерал Бен Ходжес.

– Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати деімперіалізацію Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця Російської Федерації в її сьогоднішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього… Ми не були готовими до кінця СРСР, — зазначив екскомандувач військами США в Європі.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:39 - 05 вересня

У Херсонській області прогриміла серія потужних вибухів у Чорнобаївці. За непідтвердженою інформацією, вдарили по техніці російської армії, яку окупанти використовували для повномасштабної війни проти України.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:25 - 05 вересня

Зафіксовано майже 40 прильотів: окупанти обстріляли Сумщину з мінометів.

Били ракетами з Бєлгородської області: зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова до трьох людей.

Крок за кроком: ЗСУ звільнили від окупантів Високопілля на Херсонщині.

Новини України:

ДБР затримало двох осіб, які причетні до вибуху на виставці боєприпасів у Чернігові – Зеленський.

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині та ще два на Півдні – Зеленський.

У Чернігові внаслідок детонації боєприпасів постраждали 15 людей – Чаус.

Міжнародні новини:

◽️ Папа Франциск проголосив Папу Івана Павла I блаженним.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:21 - 05 вересня

У Молдову намагались завезти партію одягу і прапорів із символами російських окупантів Z і V.

Відповідне екіпірування митники виявили на КПП Леушени у мікроавтобусі, який їхав із Росії. Як повідомили у митній службі, за кермом авто був громадянин Молдови.

символи V Z

 

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка