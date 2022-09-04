Евакуація з Криму в Україну та нове відключення ЗАЕС: що відбувається на 193-й день війни (онлайн)

Посеред Чернігова під час виставки, присвяченій воєнній тематиці, стався вибух. Від вибуху постраждали кілька дітей і дорослих.

Під час російських обстрілів Дніпропетровщини з Ураганів загинув 9-річний хлопчик.

Через обстріли РФ на Миколаївщині в селищі Березнегувате загинула 8-річна дитина. Загалом поранення там дістали четверо людей, серед них двоє дітей.

Підрозділи ЗСУ знищили три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районі та два пункти боєпостачання російських військ.