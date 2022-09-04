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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Евакуація з Криму в Україну та нове відключення ЗАЕС: що відбувається на 193-й день війни (онлайн)

Евакуація з Криму в Україну та нове відключення ЗАЕС: що відбувається на 193-й день війни (онлайн)

Посеред Чернігова під час виставки, присвяченій воєнній тематиці, стався вибух. Від вибуху постраждали кілька дітей і дорослих.

Під час російських обстрілів Дніпропетровщини з Ураганів загинув 9-річний хлопчик.

Через обстріли РФ на Миколаївщині в селищі Березнегувате загинула 8-річна дитина. Загалом поранення там дістали четверо людей, серед них двоє дітей.

Підрозділи ЗСУ знищили три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районі та два пункти боєпостачання російських військ.

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00:32 - 04 вересня

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо взяття до 15 вересня усієї Донецької області.

– Пупок розв’яжеться в принципі їх взяти (Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ та інші міста, – Ред.), а до 15… 12 днів залишилося. Команди можна давати будь-які. Але я бачу по російським пабликам та за заявам військових кореспондентів, що вони вже почали виправдовувати те, що вони не візьмуть. Пишуть, що бояться НАТО, подивіться леопарди замиготіли на півдні (німецькі танки, – Ред.). Потрібно пояснювати чому не взяли, – каже радник.

Також він нагадує, що російські військові 80 діб брали Лисичанськ та Сєверодонецьк – два міста, а зараз вони мають взяти шість, щоб захопити всю Донецьку область, за 12 днів.

Арестович упевнений, що такі заяви пов’язані із прив’язкою до запланованого 14 вересня псевдореферендуму у Донецькій та Луганській областях.

– Продовження прив’язки військових рішень до політичної кон’єктури далекої від реальності та тієї, яку неможливо реалізувати. Не візьмуть жодного міста більше, серйозного міста. Якщо не видавати смт за місто, – зазначив він.

Також радник повідомив, що відчувається посилення тиску по всій лінії фронту на сході.

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00:32 - 04 вересня

Мешканець Токмака Запорізької області Максим Махринов підірвав себе разом із двома окупантами під час виходу з під’їзду власного будинку. Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах російських військових у місті.

За інформацією видання, останніми словами українського партизана були Слава Україні.

Джерело: РІА Мелітополь

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