Вересень, 06 в 13:13

У місті Енергодар 6 вересня пролунав потужний вибух. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов з посиланням на свідчення місцевих жителів.

Він зазначив, що вибух стався о 12.20, після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання.

Наразі обставини події зараз з’ясовуються.

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За даними Повітряного командування Південь, чотири ракети сили протиповітряної оборони збили в небі над Миколаївською областю.

Одна ракета вдарила по нафтобазі в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

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Джерело: Дмитро Орлов