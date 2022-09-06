ЗСУ уразили 6 пунктів управління окупантів та знищили 8 складів боєприпасів – Генштаб

Вересень, 06 в 19:59

ЗСУ уразили шість пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня, а також три об’єкти зосередження живої сили окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6 вересня.

— Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали шість пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня, – йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначили, що наші захисники знищили три об’єкти зосередження живої сили окупантів. Також до зони ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Наразі результати уточнюються.

Зараз дивляться

— Одночасно знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонну та паромну переправи, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій, – додали у Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.