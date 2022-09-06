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Факти / Україна

ЗСУ уразили 6 пунктів управління окупантів та знищили 8 складів боєприпасів – Генштаб

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

ЗСУ уразили шість пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня, а також три об’єкти зосередження живої сили окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6 вересня.

— Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

Вогневого ураження зазнали шість пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня, – йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначили, що наші захисники знищили три об’єкти зосередження живої сили окупантів. Також до зони ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Наразі результати уточнюються.

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— Одночасно знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонну та паромну переправи, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій, – додали у Генштабі.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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