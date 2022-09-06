ВСУ поразили 6 пунктов управления оккупантов и уничтожили 8 складов боеприпасов — Генштаб

Сентябрь, 06 в 19:59

ВСУ поразили шесть пунктов управления врага, в том числе корпусного уровня, а также три объекта сосредоточения живой силы оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 сентября.

— Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника. Огневое поражение потерпели шесть пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня, — говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что наши защитники уничтожили три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. Также в зону поражения попали девять средств противовоздушной обороны. Пока результаты уточняются.

Сейчас смотрят

— Одновременно уничтожены техника радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонная и паромная переправы, восемь складов боеприпасов разного уровня, что значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий, — добавили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.