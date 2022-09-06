Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ поразили 6 пунктов управления оккупантов и уничтожили 8 складов боеприпасов — Генштаб

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

ВСУ поразили шесть пунктов управления врага, в том числе корпусного уровня, а также три объекта сосредоточения живой силы оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 сентября.

— Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника.

Огневое поражение потерпели шесть пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня, — говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что наши защитники уничтожили три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. Также в зону поражения попали девять средств противовоздушной обороны. Пока результаты уточняются.

Сейчас смотрят

— Одновременно уничтожены техника радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонная и паромная переправы, восемь складов боеприпасов разного уровня, что значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий, — добавили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Предлагают амнистию и гражданство РФ: оккупанты компенсируют потери заключенными

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка