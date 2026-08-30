У Бєлгороді пролунали вибухи – після чого там загорілися логістичні склади Естейт Логістик. За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок ракетного удару.

Бєлгород під ракетним ударом

Пабліки OSINT, Exilenova+ та ASTRA пишуть, що після ракетного удару в Бєлгороді на логістичних складах Естейт Логістик сталася пожежа.

Загоряння виникло після серії вибухів у місті.

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– У Бєлгороді сьогодні добряче прилетіло ракетами. На цей момент відомо про ураження Бєлгородської ТЕЦ та логістичного комплексу Естейт Логістик, де розташовувалися сортувальний центр і хаб Ozon, – пише Exilenova+.

Місцева влада повідомила, що внаслідок удару по Бєлгороду є постраждалі. Зазначається, що надійшли повідомлення про кілька спалахів внаслідок прильотів боєприпасів.

Також ракета прилетіла в район міської телевежі.

У мережі також з’явилися фото займання.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 серпня Ростовську область Росії атакували безпілотники. Під ударом опинилися логістичні об’єкти маркетплейсу Ozon, склади мережі DNS, а також суднобудівне підприємство.

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