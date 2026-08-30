Атака на Бєлгород 30 серпня: під ракетним ударом були логістичні склади та ТЕЦ
- У Бєлгороді після серії вибухів 30 серпня загорілися логістичні склади Естейт Логістик.
- Їх, за даними росЗМІ та Telegram-каналів, використовував Ozon.
- Російські та українські медіа також повідомляють про пожежу на Бєлгородській ТЕЦ, удар у районі телевежі та постраждалих, однак деталі наслідків ще уточнюються.
У Бєлгороді пролунали вибухи – після чого там загорілися логістичні склади Естейт Логістик. За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок ракетного удару.
Бєлгород під ракетним ударом
Пабліки OSINT, Exilenova+ та ASTRA пишуть, що після ракетного удару в Бєлгороді на логістичних складах Естейт Логістик сталася пожежа.
Загоряння виникло після серії вибухів у місті.
– У Бєлгороді сьогодні добряче прилетіло ракетами. На цей момент відомо про ураження Бєлгородської ТЕЦ та логістичного комплексу Естейт Логістик, де розташовувалися сортувальний центр і хаб Ozon, – пише Exilenova+.
Місцева влада повідомила, що внаслідок удару по Бєлгороду є постраждалі. Зазначається, що надійшли повідомлення про кілька спалахів внаслідок прильотів боєприпасів.
Також ракета прилетіла в район міської телевежі.
У мережі також з’явилися фото займання.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 серпня Ростовську область Росії атакували безпілотники. Під ударом опинилися логістичні об’єкти маркетплейсу Ozon, склади мережі DNS, а також суднобудівне підприємство.