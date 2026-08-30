У Кремлі заявили, що зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Дональда Трампа можлива лише для “фіксації домовленостей”.

Пєсков про можливу зустріч Зеленського, Путіна та Трампа

Пєсков у коментарі журналістам, відео якого публікує ТАСС, заявив, що “така зустріч можлива лише для фіксації домовленостей”.

– Домовленості – це зовсім не примітивна угода, це дуже складний процес врегулювання, який складається з величезної кількості деталей. І президентам зустрічатися, щоб усе це обговорювати, абсолютно марно. Вони можуть зустрітися лише для того, щоб остаточно узгодити домовленості, – зауважив він.

Також спікер російського диктатора звинуватив українську владу у тому, що вона “не хоче займатись питаннями врегулювання конфлікту”.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше видання Axios писало, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна для обговорення завершення війни.

За інформацією Axios, це був перший випадок, коли Реткліфф особисто долучився до дипломатичних зусиль щодо досягнення домовленостей між Україною та Росією.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.