Надвечір 1 квітня стало відомо, що українські захисники звільнили місто Буча (Київська область) від військ РФ. А вже наступного дня світ облетіли шокуючі кадри нелюдських звірств, які вчиняли російські воєнні злочинці проти мирних мешканців.

Фото закатованих та розстріляних рашистами людей зі зв’язаними руками, масових поховань сколихнули світову спільноту та не залишилися без уваги західних ЗМІ. Воєнні злочини РФ у Бучі вже назвали Бучанською різаниною (Bucha massacre).

Як західні ЗМІ відреагували на звірства РФ у Бучі – далі в матеріалі

Сцени відчаю та смерті, коли росіяни відступають із передмість Києва – The New York Times

Американське видання The New York Times зазначає, що коли російські війська відступили з-під Києва, стали очевидними руйнівні втрати війни для України.

– Сцени відчаю та смерті, коли росіяни відступають із передмість Києва, – пише видання.

Журналісти описують, що у звільненій від російських загарбників Бучі місцеві мешканці довгий час перебували без їжі, електрики чи газу. А світом поширилися фото безлічі вбитих мирних жителів на вулицях міста, що змусило західних лідерів посилити заклики до розслідування воєнних злочинів РФ.

Western officials expressed outrage on Sunday at videos and images emerging from Bucha, a town near Kyiv, Ukraine, that appeared to show civilian bodies scattered on the streets after Russia withdrew its troops from the area in recent days. https://t.co/zwNGZ8bhlR pic.twitter.com/Uusv56MGkt — The New York Times (@nytimes) April 3, 2022

Російські війська відступають від Києва, оголюючи жахи війни – The Washington Post

Американське видання розповідає, що журналісти, потрапивши до звільненого міста Буча, розташованого на північний захід від Києва, побачили численні тіла вбитих мирних мешканців, розкидані на вулицях.

– Українські війська в суботу відбили територію довкола Києва. Російські війська відступили з міст, які вони захопили в перші дні війни, і залишили після себе сцени руйнувань та жаху, у тому числі покинуті тіла загиблих мирних жителів, – йдеться в статті.

Видання наводить слова мера Бучі Анатолія Федорука, який розповів журналістам про не менше 270 місцевих жителів (за даними інших видань 280, – Ред.), похованих у двох братських могилах. Зазначається, що, за оцінками Федорука, на вулицях були знайдені вбитими до 40 людей. Декого з них російські воєнні злочинці зв’язували та страчували вистрілами в потилицю. Федорук додав, що російські вбивці могли мінувати тіла мертвих людей.

Видання також зазначає, що “ознаки бійні в Бучі” спровокували заклики до розслідування воєнних злочинів РФ та викликали осуд в усьому світі.

Журналісти видання висловлюють думку, що вихід російських військ з Київської області може “передвіщати тривалу війну на виснаження” та зміну планів Кремля: зокрема, спроби РФ встановити контроль над всією територією Донбасу.

– Це продовжить і без того важку гуманітарну кризу, під час якої мільйони українців залишили свої домівки, стаючи біженцями в сусідніх країнах, – зазначається в публікації.

Розкидані тіла на вулиці смерті українського міста – France 24

Французький міжнародний телеканал France 24 із посиланням на AFP розповів про жахливі картини російських звірств на вулицях Бучі.

– Тіла розкидані по тихій, обсадженій деревами вулиці в місті Буча, наскільки сягає око. Усі 20 людей одягнені в цивільний одяг. Хтось лежить обличчям до українського хмарного неба, хтось – обличчям донизу на асфальті… В одного руки зв’язані за спиною білою тканиною, а його український паспорт залишено відкритим поряд із тілом… Тіла розкидані хаотично по місту: біля залізничної станції, на узбіччі дороги. Але насильство, яке охопило цю вулицю, схоже, було більш систематичним. Жертви, всі з яких, схоже, чоловіки, розкидані по всіяному уламками асфальту на кілька сотень метрів… Скрізь насильство: срібляста машина з отворами від куль, інша частково розчавлена, а біля однієї групи тіл знаходиться згорілий фургон… Місцевий мешканець показав AFP те, що, за його словами, було могилою із зеленим дерев’яним хрестом у саду сусіднього будинку, де було поховано чотирьох людей, включно з дитиною, – такими враженнями поділилися журналісти AFP, які відвідали місто після звільнення його від російських вбивць.

Мешканці Бучі розповіли журналістам, що російські загарбники вривалися в їхні помешкання та грабували їх.

Журналісти розповідають, що в місті спалено або зруйновано супермаркети, кафе та житлові будинки, пошкоджено дах церкви. У станах будинків можна побачити зяючі діри від розривів снарядів, а вулиці всіяні роздавленими автомобілями.

Телеканал зазначає, що запеклі бої у таких містах, як Буча та Ірпінь, не дозволили військам РФ оточити Київ.

Тіла закатованих людей на вулицях Бучі – CNN

Журналісти американського телеканалу CNN також розповіли про звірства в Бучі та тіла мертвих людей на вулицях.

– Шокуючі кадри різанини в Бучі з’явилися в суботу, того ж дня, коли Україна оголосила місто звільненим від російських військ. З’являються повідомлення про ймовірні звірства росіян, коли їхні сили відступали з районів поблизу Києва після невдалої спроби оточити столицю… Звірства викликали міжнародне обурення, а західні лідери закликали до розслідування воєнних злочинів та до нових санкцій проти Росії, – інформує телеканал.

Жахливі свідчення звірств проти мирних жителів – The Guardian

Британське видання The Guardian пише, що українські війська, звільняючи місто Буча від російських загарбників, виявили вулиці, всіяні тілами мертвих мирних жителів та згорілими російськими танками.

– Відступ військ РФ з-під Києва залишив жахливі свідчення звірств проти мирних жителів, тіла яких розкидані по передмістях та містах регіону, які після спровокованого Володимиром Путіним вторгнення перетворилися на зони пекельних бойових дій, – зазначає видання.

Місцева мешканка, 55-річна Галина Товкач, розповіла The Guardian, що шукає тіло свого 62-річного чоловіка. Він був убитий російськими солдатами. Загарбники також вбили сусідів цієї родини – двох хлопчиків та їхню матір, коли вони намагалися втекти з міста.

Є свідчення, що війська РФ використовували дітей як “живі щити” під час перегрупування.

???????? солдати заходили в ???????? з військовим оркестром та колонами Росгвардії. Але за ними завжди йшли мобільні крематорії. Навіщо брати крематорії, якщо не віриш у спротив? Тепер зрозуміло – щоб приховати воєнні злочини. Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид. #BuchaMassacre pic.twitter.com/r0bsa3QvuV — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Вулиці Бучі всіяні згорілими танками та тілами – ВВС

Журналісти британського агентства ВВС пишуть, що вулиці Бучі стали “одним із перших кладовищ для надій РФ” оточити та увійти до столиці України – Києва та скинути українську владу.

– Москва без жодних доказів та достовірності стверджує, що її воєнні цілі в центральній Україні досягнуті, і вони ніколи не включали захоплення Києва. Правда ж полягає в тому, що несподівано запеклий та добре організований український спротив зупинив їх за межами столиці. І доказами цьому є іржаві та скручені уламки колони, які досі лежать там, де її знищили на приміській вулиці (в Бучі, – Ред.). Через два-три тижні війни російські окупанти вичерпалися. На цій вулиці в Бучі видно, чому, – зазначає ВВС.

Розгромлена техніка РФ на вулиці Бучі. Фото: Getty Images

Журналісти також наголошують, що в російських злочинців, які готувалися до виходу з Бучі, не було жалю до мирних українців. Так, коли українські військові увійшли до міста, вони помітили на вулиці щонайменше 20 загиблих людей. Декому з них російські загарбники зв’язали руки за спиною.

За свідченнями міської влади, ще 280 людей поховані у братських могилах.

Нова Сребрениця: поблизу Києва знайшли масові поховання – The Telegraph

Британське видання The Telegraph опублікувало статтю під назвою: Нова Сребрениця – поблизу Києва знайшли масові поховання, мер назвав звірства геноцидом.

Журналісти процитували Twitter-пост Міністерства оборони України, в якому відомство порівняло ситуацію в Бучі із різаниною в місті Сребрениця, де в липні 1995 року боснійські серби стратили близько 8 000 боснійських чоловіків-мусульман. Це стало одним із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній історії.

– Україна порівняла звірства росіян із Сребреницею після того, як у населених пунктах було виявлено масові поховання після виведення ворожих військ. Мер Києва Віталій Кличко назвав те, що відбувається у Бучі та інших передмістях столиці, геноцидом… Буча перебувала в облозі майже місяць після того, як РФ вторглася на територію України в лютому. Бої за місто допомогли запобігти захопленню Києва військами РФ. Лише тепер, коли українські війська повернули Бучу, стало відомо про звірства, вчинені російськими солдатами протягом місяця, – наголошується в статті.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of ???????? animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Видання також цитує мера Бучі Анатолія Федорука, що понад 280 людей поховано у братських могилах, а в автомобілях були знайдені розстріляними цілі родини: діти, жінки, чоловіки, люди похилого віку. Федорук уточнив, що на багатьох із загиблих були білі пов’язки, якими вони сигналізували ворогу про те, що неозброєні.

Старший науковий співробітник британського аналітичного центру RUSI Джек Вотлінг у коментарі виданню розповів, що події в Бучі перегукуються із російськими методами ведення війни в Чечні. На думку експерта, дії російських воєнних злочинців у Бучі були сплановані.

– Це був план. Це було заздалегідь обдумано, – заявив Вотлінг.

Експерт додав, що якби армія РФ змогла просунутися далі територією України, таких міст, як Буча, було б набагато більше.

Джерело: The New York Times, The Washington Post, France 24, CNN, The Guardian, ВВС, The Telegraph