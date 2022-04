Надвечір 1 квітня стало відомо, що українські захисники звільнили місто Буча (Київська область) від військ РФ. А вже наступного дня світ облетіли шокуючі кадри нелюдських звірств, які вчиняли російські воєнні злочинці проти мирних мешканців.

Фото закатованих та розстріляних рашистами людей зі зв’язаними руками, масових поховань сколихнули світову спільноту та не залишилися без уваги західних ЗМІ. Воєнні злочини РФ у Бучі вже назвали Бучанською різаниною (Bucha massacre).

Як західні ЗМІ відреагували на звірства РФ у Бучі – далі в матеріалі

Американське видання The New York Times зазначає, що коли російські війська відступили з-під Києва, стали очевидними руйнівні втрати війни для України.

Журналісти описують, що у звільненій від російських загарбників Бучі місцеві мешканці довгий час перебували без їжі, електрики чи газу. А світом поширилися фото безлічі вбитих мирних жителів на вулицях міста, що змусило західних лідерів посилити заклики до розслідування воєнних злочинів РФ.

Western officials expressed outrage on Sunday at videos and images emerging from Bucha, a town near Kyiv, Ukraine, that appeared to show civilian bodies scattered on the streets after Russia withdrew its troops from the area in recent days. https://t.co/zwNGZ8bhlR pic.twitter.com/Uusv56MGkt

Американське видання розповідає, що журналісти, потрапивши до звільненого міста Буча, розташованого на північний захід від Києва, побачили численні тіла вбитих мирних мешканців, розкидані на вулицях.

Видання наводить слова мера Бучі Анатолія Федорука, який розповів журналістам про не менше 270 місцевих жителів (за даними інших видань 280, – Ред.), похованих у двох братських могилах. Зазначається, що, за оцінками Федорука, на вулицях були знайдені вбитими до 40 людей. Декого з них російські воєнні злочинці зв’язували та страчували вистрілами в потилицю. Федорук додав, що російські вбивці могли мінувати тіла мертвих людей.

Видання також зазначає, що “ознаки бійні в Бучі” спровокували заклики до розслідування воєнних злочинів РФ та викликали осуд в усьому світі.

Журналісти видання висловлюють думку, що вихід російських військ з Київської області може “передвіщати тривалу війну на виснаження” та зміну планів Кремля: зокрема, спроби РФ встановити контроль над всією територією Донбасу.

Французький міжнародний телеканал France 24 із посиланням на AFP розповів про жахливі картини російських звірств на вулицях Бучі.

Мешканці Бучі розповіли журналістам, що російські загарбники вривалися в їхні помешкання та грабували їх.

Журналісти розповідають, що в місті спалено або зруйновано супермаркети, кафе та житлові будинки, пошкоджено дах церкви. У станах будинків можна побачити зяючі діри від розривів снарядів, а вулиці всіяні роздавленими автомобілями.

Телеканал зазначає, що запеклі бої у таких містах, як Буча та Ірпінь, не дозволили військам РФ оточити Київ.

Журналісти американського телеканалу CNN також розповіли про звірства в Бучі та тіла мертвих людей на вулицях.

Британське видання The Guardian пише, що українські війська, звільняючи місто Буча від російських загарбників, виявили вулиці, всіяні тілами мертвих мирних жителів та згорілими російськими танками.

Місцева мешканка, 55-річна Галина Товкач, розповіла The Guardian, що шукає тіло свого 62-річного чоловіка. Він був убитий російськими солдатами. Загарбники також вбили сусідів цієї родини – двох хлопчиків та їхню матір, коли вони намагалися втекти з міста.

Є свідчення, що війська РФ використовували дітей як “живі щити” під час перегрупування.

Журналісти британського агентства ВВС пишуть, що вулиці Бучі стали “одним із перших кладовищ для надій РФ” оточити та увійти до столиці України – Києва та скинути українську владу.

Розгромлена техніка РФ на вулиці Бучі. Фото: Getty Images

Журналісти також наголошують, що в російських злочинців, які готувалися до виходу з Бучі, не було жалю до мирних українців. Так, коли українські військові увійшли до міста, вони помітили на вулиці щонайменше 20 загиблих людей. Декому з них російські загарбники зв’язали руки за спиною.

За свідченнями міської влади, ще 280 людей поховані у братських могилах.

Британське видання The Telegraph опублікувало статтю під назвою: Нова Сребрениця – поблизу Києва знайшли масові поховання, мер назвав звірства геноцидом.

Журналісти процитували Twitter-пост Міністерства оборони України, в якому відомство порівняло ситуацію в Бучі із різаниною в місті Сребрениця, де в липні 1995 року боснійські серби стратили близько 8 000 боснійських чоловіків-мусульман. Це стало одним із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній історії.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of ???????? animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022