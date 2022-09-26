Вересень, 26 в 7:06

Президент РФ Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні структурні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.

На думку експертів, мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

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– Часткова мобілізація, яку він оголосив 21 вересня, створить додаткові сили, але неефективні та з великими внутрішніми соціальними та політичними втратами. Сили, створені цією частковою мобілізацією, навряд чи суттєво збільшать чисту бойову потужність російських військ у 2022 році, – вважають аналітики.

Також у звіті йдеться про те, що Путіну доведеться виправити основні недоліки російського військового персоналу та техніки, якщо мобілізація все ж матиме суттєвий характер.

– Його дії наразі свідчать про те, що він набагато більше занепокоєний тим, щоб доставляти людей на поле бою, ніж займатися усуненням основних недоліків, – йдеться у звіті.

За словами аналітиків, збройні сили Росії не створюють умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створюють резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації, спрямованої на негайний ефект на полі бою. Швидких рішень цих проблем немає, як стверджують експерти.

Аналітики вважають, що якість резервістів буде низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою.

Проте, як відзначають аналітики, система доволі налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.

Проблеми, що підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян на боротьбу, зрештою, такі глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв’язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками.

Джерело: ISW