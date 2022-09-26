Нинішня мобілізація Путіна не вплине на хід війни ні у 2022-му, ні у 2023 році – ISW
Президент РФ Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні структурні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.
На думку експертів, мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).
– Часткова мобілізація, яку він оголосив 21 вересня, створить додаткові сили, але неефективні та з великими внутрішніми соціальними та політичними втратами. Сили, створені цією частковою мобілізацією, навряд чи суттєво збільшать чисту бойову потужність російських військ у 2022 році, – вважають аналітики.
Також у звіті йдеться про те, що Путіну доведеться виправити основні недоліки російського військового персоналу та техніки, якщо мобілізація все ж матиме суттєвий характер.
– Його дії наразі свідчать про те, що він набагато більше занепокоєний тим, щоб доставляти людей на поле бою, ніж займатися усуненням основних недоліків, – йдеться у звіті.
За словами аналітиків, збройні сили Росії не створюють умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створюють резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації, спрямованої на негайний ефект на полі бою. Швидких рішень цих проблем немає, як стверджують експерти.
Аналітики вважають, що якість резервістів буде низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою.
Проте, як відзначають аналітики, система доволі налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.
Проблеми, що підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян на боротьбу, зрештою, такі глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв’язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками.
Джерело: ISW