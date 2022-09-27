Вересень, 27 в 19:18

Президент Росії Володимир Путін перебуває під великим тиском, оскільки багато росіян ігнорують його заклик до часткової мобілізації для участі у війні в Україні, через що він може піти на крайні заходи, включно із застосуванням ядерної зброї.

Про це телеканалу CNN розповів колишній співробітник ЦРУ та експерт з питань розвідки і безпеки Роберт Баєр.

– Я думаю, що шанси на його деескалацію близькі до нуля. Я маю на увазі, що він просто не може віддати стільки територій, демонстративно програти і продовжувати залишатися лідером Росії. Він силовик. Він зображує себе таким останні 20 років. Він не сприймає інакомислення. Він загнаний у кут. Він повністю загнаний у кут. І, як акула, він має рухатися вперед. Я просто не бачу, щоб він сів за стіл переговорів і захотів віддати Донбас, Луганськ або щось ще. Я просто не бачу, щоб це сталося, – сказав він.

Роберт Баєр додав, що президент РФ намагається розв’язувати конфлікти, що виникли, тим, що постійно вдається до ще більшої сили, продовжуючи бомбити українські міста.

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Колишній офіцер ЦРУ додав, що не вважає, що Путін планує здаватися.

Баєр також прокоментував імовірність використання ядерної зброї російським диктатором.

– Шанси на те, що він застосує ядерну зброю, принаймні тактичну ядерну зброю, зростають із кожним днем. Росіяни, з якими я підтримую зв’язок, (які перебувають, – Ред.) всередині Росії переконані, що він збирається зробити це. Я не знаю, наскільки добре вони обізнані, але ця загроза є загрозою, причому в національному масштабі, – сказав він.

Експерт додав, що чим більше проблем у Володимира Путіна, тим більшою стає ймовірність того, що він застосує ядерну зброю. Роберт Баєр додав, що не буде здивований, якщо російський президент застосує її проти українських військ.